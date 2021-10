În contextul actualei crize economico-sociale, dar și sanitare și politice, Felix Pătrășcanu, fondator și managing partner FAN Courier aduce în discuție nevoia de predictiblitate a antreprenorilor locali, cei care totodată pot rezolva și problemele cu care se confruntă țara noastră. România are în continuare multe oportunități prin prisma lipsurilor pe care le are, explică Felix Pătrășcanu în deschiderea retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

„Trebuie să ne păstrăm otpimismul, nu întotdeauna viață îți aduce ce-i mai bun. Trebuie să credem în vremuri mai bune și să milităm pentru vremuri mai bune pentru a încheia această situație. Facem un apel ca antreprenori, ca să încheiem mai repede această criză.

Legat de PNRR, sunt bani mulți pe care România are să îi primească. România are oportunități pentru că are multe lipsuri. Rămâne stabilit acest lucru pentru mult timp de acum înainte (...)

Crizele sunt făcute să dureze o perioada finită de timp. După ce vom depăși aceste crize ne vom trezi într-un mod diferit de a gândi. Dacă noi, amtreprenorii nu ne gândim la cum merg crizele, nu vom mai exista”, a precizat Felix Pătrășcanu, fondator și managing partner FAN Courier, în cadrul evenimentului.

Sursa foto: Agerpres