Nicolae Ciucă: Nu sunt semnale că și alți producători sunt în situația Azomureș

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că nu există semnale în momentul de faţă că alţi mari producători s-a afla în situaţia Azomureş, care a anunţat că opreşte temporar producţia din cauza preţului ridicat la gaze naturale şi energie electrică.

"Am discutat această problemă încă de la finele săptămânii trecute, am discutat cu ministrul Energiei, cu ministrul Agriculturii, pentru că producţia de la Azomureş este foarte necesară producătorilor agricoli. Ieri am avut o discuţie pe acest subiect, rămânând ca factorii de răspundere să continue să analizeze care este realitatea, care sunt motivele reale pentru care s-a intrat în această perioadă de oprire a producţiei şi, desigur, împreună vom găsi soluţii. Nu pot să vă spun acum ce vom face pentru că se analizează şi cred că ministrul Energiei poate să dea mai multe detalii tehnice legate de modul în care vom găsi soluţii împreună cu Azomureş să repornească producţia", a spus Ciucă într-o conferinţă de presă susţinută la Bilciureşti, în judeţul Dâmboviţa, scrie Agerpres.ro.

Întrebat dacă şi alţi producători s-ar afla într-o situaţie similară celor de la Azomureş, premierul a spus că, până în momentul de faţă, nu există astfel de semnale.

Azomureș Târgu Mureș, unul dintre cei mai importanți producători de îngrășăminte utilizate de agricultura și industria românească, anunță că se confruntă cu o situație excepțională din cauza prețului foarte mare la energie, gaz natural și energie electrică. Acest lucru determină începerea pregătirilor pentru oprirea temporară a activităților de producție.

Premierul Nicolae Ciucă a participat la prezentarea proiectului şi recepţia Staţiei de uscare gaze naturale - Grup 145 la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa. La eveniment au fost prezenţi şi ministrul Energiei, Virgil Popescu, preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă, parlamentari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale.

Sursa foto: Nicolae Ionel Ciucă/ Facebook

