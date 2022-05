Ciucă le cere miniștrilor să strângă cureaua, în solidaritate cu românii

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut miniştrilor să ia măsurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri şi servicii cu 10%, conform deciziei luate în coaliţia de guvernare, subliniind că demersul este unul de solidaritate în actualele condiţii economico-financiare.

Aşa cum ne-am asumat luni în cadrul coaliţiei, am stabilit un nou set de măsuri care să vină atât în sprijinul activităţii Guvernului, cât, mai ales, în ceea ce priveşte continuarea programului 'Sprijin pentru România'. Măsurile respective vin, practic, şi impactează pe ceea înseamnă continuarea programului de guvernare, în sensul în care la nivelul fiecărui minister va trebui să asigurăm reducerea cheltuielilor la bunuri şi servicii cu procentul de 10%. Este o decizie de solidaritate în actualele condiţii economico-financiare şi vă cer fiecăruia dintre dumneavoastră să luaţi măsurile necesare, astfel încât să putem să ne încadrăm în acest procent", a declarat Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.

Evaluarea miniștrilor, la sfârșitul lunii iunie

Nicolae Ciucă a mai declarat că evaluarea miniştrilor va avea loc la sfârşitul lunii iunie şi că va ţine cont de modul în care vor fi finalizate cele 58 de apeluri din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Premierul a precizat că miercuri se împlinesc şase luni de când actualul Executiv a preluat guvernarea, dar că bilanţul va fi amânat, în contextul în care ministerele sunt în proces de finalizare a jaloanelor şi ţintelor asumate pentru trimestrul al doilea.



"Este un prilej să putem să privim cu optimism către obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu o să facem un bilanţ astăzi, pentru că am convenit ca această activitate să aibă loc la sfârşitul lunii iunie, din motive şi argumente cât se poate de obiective. Ne aflăm în plin proces de finalizare a jaloanelor şi ţintelor asumate pentru trimestrul al doilea şi, practic, primul semestru al acestui an şi am convenit la nivelul coaliţiei ca procesul de evaluare pe care îl asumasem pentru primele şase luni de guvernare să fie prelungit până la sfârşitul lunii iunie, când fiecare dintre ministerele coordonatoare de reforme vor trebui să îşi îndeplinească obiectivele asumate, exact aşa cum sunt ele prevăzute în documentele formale", a spus Nicolae Ciucă.



Şeful Executivului a menţionat că sunt în derulare demersurile necesare, astfel încât până la sfârşitul acestei luni să poată fi înaintată prima cerere de finanţare.



"Practic, săptămâna viitoare, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va transmite cererea către Bruxelles. Până la sfârşitul lunii iunie avem obligaţia să finalizăm cele 58 de apeluri din 69, ca atare, este foarte important - şi de aceea am amânat această evaluare pentru finele lunii iunie - pentru că evaluarea va depinde de îndeplinirea acestui obiectiv, de finalizare a celor 58 de apeluri. Este foarte important să transmitem mesajul de concentrare a întregii activităţi a Guvernului pe realizarea şi finalizarea întregului cadru procedural şi a mecanismelor necesare, astfel încât să putem să accesăm fondurile alocate de către Uniunea Europeană, atât prin cadrul financiar multianual, cât şi prin PNRR", a spus premierul.

