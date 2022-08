În ultimele săptămâni, prețul petrolului a scăzut brusc, reducându-se de la peste 120 de dolari pe baril la un nivel sub 92 de dolari per baril în cazul cotației Brent. Dinamica actuală este sustenabilă sau e o evoluție de moment ce urmează fluxurile de știri? Și ce se va întâmpla cu prețurile carburanților în România? Răspunsurile, într-o analiză realizată de Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România.