Anul viitor, peste 20.000 de firme din categoria contribuabili mijlocii urmează să depună declarația 406 (SAF-T – Standard Audit File for Tax), însă 90% dintre acestea nu sunt încă pregătite să transmită datele necesare către ANAF, deși au această obligație de la 1 ianuarie 2023, potrivit datelor NextUp Solutions, una dintre cele mai mari companii de soluții software pentru business. Astfel, va fi generat un haos în mediul antreprenorial, activitatea firmelor fiind încărcată cu o sarcină suplimentară importantă. Firmele care nu vor depune la timp declarația 406 vor fi primi cu siguranță amenzi, avertizează Roxana Epure, Managing Partner NextUp Solutions.

După ce în 2022 raportarea SAF-T a devenit obligatorie pentru companiile din categoria contribuabili mari, de anul viitor va trebui transmisă către ANAF și de către companiile mijlocii. Fiind necesară completarea a peste 390 de elemente fiscale și contabile, SAF-T este considerată o raportare complexă și stufoasă de către specialiștii în domeniu. Această declarație trebuie să includă informații despre întreaga activitatea a companiei printre care denumire, CIF, domiciliu fiscal și detalii financiar-contabile – conturi contabile, clienți, furnizori, taxe, stocuri, proprietari, facturi de vânzare, facturi de cumpărare, plăți, mișcări de bunuri, tranzacții cu active.

“Tot ce se întâmplă într-o companie trebuie raportat către stat, adică este o muncă enormă care îi implică direct pe proprietarii firmei, fiind de asemenea o sarcină foarte complexă pentru angajații din departamentul financiar. Iar în acest context, ca antreprenor în contact cu peste 5.000 de companii medii, pot să confirm că există un număr imens de firme care nu sunt încă pregătite pentru această raportare stufoasă. Acestora le lipsesc resursele umane calificate și soluțiile tehnice și digitale necesare pentru adunarea și corelarea tuturor informațiilor pentru o raportare completă, fără erori și fără întârzieri, către instituțiile statului”, punctează Roxana Epure, Managing Partner NextUp Solutions.

În acest sens, NextUp menționează că vor exista întârzieri majore a depunerii declarației 406 (SAF-T), cu până la 4-6 săptămâni peste termenul limită, 28 februarie 2023. Pentru a putea face raportarea SAF-T până la această dată, companiile ar fi trebuit să aibă deja resursele necesare, cum ar fi un soft care să adune toate informațiile în mod automat și să genereze fișierul de tip XML pentru raportarea către ANAF, și în plus o bună parte din munca de corelare a informațiilor deja finalizată.

“Cei care cred că vor rezolva toate obstacolele legate de implementarea declarației 406 în câteva zile gresesc dramatic. Amânarea demersurilor necesare pentru a respecta această nouă reglementare nu face decât să pregătească terenul pentru zile negre și mohorâte la începutul lui 2023”, subliniază Roxana Epure, Managing Partner NextUp Solutions.

NextUp Solutions este printre puținele firme de software care oferă soluția de raportare SAF-T automatizată, companiile din domeniu ferindu-se de implementarea acestui standard de audit de taxe, din cauza documentației greoaie primite de la ANAF, lipsei de personal specializat și a unei investiții consistente.

“Să implementezi soluția SAF-T într-un soft de tip ERP înseamnă să te lupți cu morile de vânt. Am reușit să le controlăm în direcția potrivită, metaforic vorbind, interpretând și integrând corect documentația primită de la ANAF privind dezvoltarea instrumentelor necesare pentru completarea SAF-T în mod automat. Este o sarcină de care firmele din domeniu s-au ferit, fiind o bătaie de cap prea mare și, prin urmare, conform unei analize de piață pe care am făcut-o recent, suntem printre puținele firme care pun la dispoziția contribuabililor soluția de raportare SAF-T. Noi, la NextUp Solutions, ca furnizor de softuri de contabilitate și gestiune, implementăm majoritatea modificărilor sau noutăților aduse de statul român și ne-am simțit obligați față de mediul de business să dezvoltăm o soluție automatizată pentru raportarea SAF-T. Pentru a face acest lucru am investit peste 120.000 de euro în tehnologie și resurse umane din octombrie 2021 până în prezent, punând soluția la dispoziția companiilor mari și acum celor medii”, explică Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Pregătirea firmelor pentru prima raportare este procesul cel mai sofisticat și consumator de numeroase resurse. Prin investiții în automatizări, NextUp Solutions a redus timpul de execuție a acestui proces de la câteva zile la câteva minute, informațiilor cerute de stat, pe tranzactiile specifice firmelor fiind acum alocate automat. În plus, cu ajutorul unei soluții stabile și sigure, colectarea lunară a datelor se face în mod automat cu doar câteva click-uri, de către un singur angajat.

Altfel, în lipsa unei soluții automatizate, raportarea SAF-T poate fi făcută manual în 4-5 zile pentru firmele medii în loc de câteva minute, și doar dacă lucreză concomitent cel puțin 2-3 angajați, dintre care cel puțin unul specializat în contabilitate. Însă prin muncă manuală, șansele de a obține un rezultat corect sunt zero, rata de greșeli fiind foarte ridicată, potrivit NextUp Solutions.

În 2022, soluția SAF-T, obligatorie pentru contribuabilii mari, a fost implementată în peste 400 de companii din diverse domenii din România și în peste 1.000 de firme de contabilitate care vor raporta pentru clienții lor.

