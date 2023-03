Profiturile marilor producători de carne și lactate vor scădea pe fondul schimbărilor climatice

40 dintre cei mai mari producători mondiali de alimente ar putea vedea cum profiturile lor cumulate vor scădea cu aproape 24 de miliarde de dolari în 2030 comparativ cu 2020, ca urmare a schimbărilor climatice, potrivit estimărilor grupului global de investitori FAIRR, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.

Prognozata reducere a profiturilor marilor producători de carne şi lactate are legătură în principal cu creşterea preţurilor la nutreţuri şi a taxelor pe carbon.

Potrivit estimărilor FAIRR, cele 40 de companii ar putea vedea cum marjele lor de profit vor scădea cu 7% în 2030 comparativ cu 2020.

Cele mai grav lovite vor fi firmele din America de Nord, inclusiv Tyson Foods Inc. şi producătorul de ouă Cal-Maine Foods Inc., pentru care marjele de profit ar urma să scadă cu 11% în medie. Şi alţi mari producători mondiali de carne, precum grupul brazilian JBS SA şi cel chinez WH Group Ltd., vor fi şi ei afectaţi, potrivit FAIRR.

Prognozele FAIRR au la bază ipoteza că temperatura medie globală va creşte cu două grade Celsius până în 2100. Conform acestui scenariu, şi fără modificări, jumătate din cele 40 de mari companii producătoare de carne ar urma să înregistreze pierderi operaţionale în 2030.

"Este foarte multă valoare în pericol. Vrem ca investitorii să aibă o voce clară" atunci când vine vorba să îi convingă pe producătorii de carne să evalueze şi să gestioneze riscurile unor temperaturi mai mari asupra lanţurilor lor de aprovizionare şi a profitabilităţii lor, a declarat directorul executiv de la FAIRR, Maria Lettini.

Un raport recent al Grupului interguvernamental de experţi asupra evoluţiei climei al ONU, Giec, avertizează că încălzirea globală va atinge pragul de 1,5 grade Celsius prin comparaţie cu era preindustrială la orizontul anilor 2030 - 2035, timp ce temperatura a crescut deja, în medie, cu aproape 1,2 grade Celsius.

Producătorii de carne sunt vulnerabili la schimbările climatice pentru că aprovizionarea lor cu nutreţuri precum porumb şi soia boabe poate fi afectată de excesul de căldură, secetă şi precipitaţii insuficiente.

În prezent, doar şase dintre cele 40 de mari companii analizate derulează analize cu privire la efectele schimbărilor climatice. "Multe companii nu au analize cu privire la schimbările climatice. Cu siguranţă, acesta este ceva ce vom cere în angajamentele noastre", a declarat Tovia Rosner, care gestionează Allianz Global Investors' Food Security Fund, cu active sub administrare în valoare de 69 de milioane de dolari.

Posibilul impact asupra profiturilor marilor producătorii de carne şi lactate are legătură în principal cu costurile mai mari legate de schimbările climatice, costuri care sunt prognozate să crească cu peste 9%, în medie, în 2030 comparativ cu 2020, potrivit FAIRR.

Din această majorare, 5% are legătură cu preţurile mai mari la nutreţ şi 4% cu taxele pe carbon pentru emisiile poluante ale animalelor. FAIRR a sugerat că marii producătorii de carne şi lactate pot să reducă riscurile prin diversificarea produselor, utilizarea unor nutreţuri alternative şi reorientarea portofoliilor lor spre alternativele pe bază de plante.

Grupul global de investitori FAIRR a fost înfiinţat de Fundaţia Jeremy Coller, director de investiţii la fondul de private equity Coller Capital. FAIRR se descrie ca o reţea de investitori care creşte gradul de conştientizare a riscurilor şi oportunităţilor de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG) generate de producţia intensivă de animale.

