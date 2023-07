7 din 10 români se tem de o potențială criză economică

Şapte din zece români sunt îngrijoraţi de o posibilă criză economică care le-ar putea influenţa situaţia financiară, conform celei mai recente ediţii a Barometrului UNSAR-IRES privind Percepţia riscului şi cultura asigurărilor.

Totodată, inflaţia galopantă şi războiul din Ucraina sunt următoarele două riscuri majore de care se tem românii, scrie Agerpres.



"Pe măsură ce înaintează în vârstă, participanţii la cercetare exprimă mai multe îngrijorări cu privire la evenimente care ţin de mediul înconjurător (fenomene meteo, dezastre naturale)", susţin autorii sondajului.



Potrivit cercetării, evoluţia inflaţiei de la începutul anului i-a afectat pe jumătate dintre intervievaţi, însă proporţia celor care au fost afectaţi foarte mult este în scădere faţă de 2022, cu 8 puncte procentuale (pp). Respondenţii mai în vârstă, cei cu venituri mai mici şi care locuiesc în mediul rural au fost afectaţi în mai mare măsură.



Mai mult de o treime dintre intervievaţi declară că veniturile le-au crescut în ultimul an, iar proporţia este în urcare cu 10 pp faţă de 2022. Respondenţii cu nivel înalt de educaţie şi cei care locuiesc în mediul urban declară acest lucru în proporţii mai mari.



În schimb, nu există diferenţe faţă de valul anterior al cercetării cu privire la economisire. Patru din zece români cred că vor economisi mai mult în următorul an şi cei mai mulţi declară că şi-ar plasa economiile în depozite bancare. Investiţiile în imobiliare sunt cea de-a doua variantă pe care peste un sfert dintre ei ar alege-o, urmată de investiţia într-o asigurare de viaţă.



"Într-o perioadă marcată de impredictibilitate, în care fiecare dintre noi caută stabilitate financiară şi siguranţă, asigurările reprezintă o modalitate eficientă de prevenire a dezechilibrelor financiare pe care le poate întâmpina o familie, dar şi o cale către un viitor mai bine protejat financiar. Asigurările oferă o soluţie rapidă şi eficientă pentru protejarea a tot ceea ce am construit şi pentru siguranţa noastră şi a celor dragi", a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.



Barometrul UNSAR- IRES a fost realizat în perioada mai- iunie 2023, pe un eşantion reprezentativ format din 1.015 respondenţi cu vârsta între 18- 50 de ani, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).



UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 21 de companii de profil care deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni - Insurance Europe.

