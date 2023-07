CFR Marfă vrea să își vândă ferryboat-urile pentru a plăti datoriile la stat

Procesul de valorificare a vagoanelor prin intermediul ANAF a început în luna mai 2022, iar până în prezent s-au valorificat şi facturat 1.274 de vagoane, la un preţ de 27,92 milioane de lei, a declarat directorul general al CFR Marfă, Daniel Postolache.

Compania CFR Marfă a obținut în primul semestru din 2023 un profit operațional de 77 de milioane de lei, iar cota de piață a transportatorului feroviar național de marfă a crescut la 33%. Compania nu este în pericol de faliment și poate prelua fluxul de cereale dinspre Republica Moldova și mai ales Ucraina, spune directorul companiei.

"Vagoanele şi locomotivele aflate sub sechestru asigurator ANAF încă din martie 2020 nu sunt utilizate în activitatea curentă a societăţii, acestea se află în conservare, cu reparaţiile neefectuate în termen, pentru că valoarea reparaţiilor este mai mare de 60% din valoarea de înlocuire. În prezent, parcul inventar CFR Marfă este de 27.243 de vagoane şi 907 locomotive. Compania foloseşte în activitatea curentă circa 8.500 de vagoane şi 220 locomotive. Diferenţa între parcul inventar al CFR Marfa şi parcul activ generează taxe, impozite şi costuri majore pentru pază şi utilităţi. În prezent peste 8.000 de vagoane neutilizate în activitatea de exploatare a societăţii se află în proces de valorificare prin licitaţii organizate la sediul ANAF, licitaţii care se repetă succesiv. Procesul de valorificare a vagoanelor prin intermediul ANAF a început în luna mai 2022, iar până în prezent s-au valorificat şi facturat 1.274 vagoane. Preţul evaluat iniţial al acestora a fost de 42,88 milioane lei, s-au valorificat la o valoare de 27,92 milioane lei, reprezentând practic un procent de aproximativ 64%", a afirmat Postolache.



Potrivit acestuia, societatea CFR Marfă are în plan şi valorificarea ferryboat-urilor Mangalia şi Eforie, prin licitaţie publică, pentru acoperirea datoriei către bugetul de stat.



"În vederea stingerii ajutorului de stat, suntem nevoiţi să intensificăm efortul de valorificare a activelor excedentare, urmând să valorificăm şi navele ferryboat Mangalia şi Eforie prin licitaţie publică, în cadrul procedurii de concordat preventiv. Valorificarea celor 7.157 de vagoane şi 508 locomotive aflate sub sechestru ANAF vine în scopul maximizării veniturilor şi accelerării procesului de stingere a ajutorului de stat, având în vedere faptul ca nerambursarea acestuia conduce la creşterea penalităţilor. CFR Marfă a primit 23 de oferte în cadrul acestei acţiuni. Din cele 7.157 de vagoane şi 508 locomotive din anunţul de valorificare s-au primit oferte pentru 1.224 de vagoane, respectiv pentru 212 locomotive. Ofertele au fost înaintate către ANAF şi s-a solicitat acordul de valorificare in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscală. În continuare, procedura se va relua, pe măsură ce vor fi valorificate mijloacele fixe, cu termene de depunere a ofertelor comunicate ulterior, până la epuizarea lotului de vagoane şi locomotive menţionat", a subliniat directorul general al CFR Marfă.



Conform datelor societăţii, transmise într-un comunicat de presă, în primul semestru al anului 2023, CFR Marfă a raportat rezultate pozitive în continuarea celor din 2022, respectiv 356 milioane lei, cifră de afaceri, o creştere cu 36% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, precum şi un profit operaţional de aproximativ 77 milioane de lei.



Pe de altă parte, valoarea totală a ajutorului de stat pe care CFR Marfă îl datorează statului român este de circa 2,6 miliarde de lei, fiind compusă dintr-un miliard de lei datorie către ANAF, respectiv 1,6 miliarde de lei către Compania Naţională CFR SA - gestionarul de infrastructură.



CFR Marfă a iniţiat un proces de privatizare în anul 2013 care nu a fost finalizat şi a presupus, la momentul respectiv, majorarea capitalului social prin conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale companiei administrate de către ANAF, precum şi preluarea obligaţiilor fiscale ale CFR SA către ANAF în contul datoriilor CFR Marfă către administratorul de infrastructură.



Aceste sume au fost considerate de Comisia Europeană drept ajutor de stat ilegal şi trebuie rambursate. În martie 2022, odată cu aprobarea actului adiţional la Concordatul preventiv, valoarea totală a ajutorului de stat a ajuns la 3,8 miliarde de lei, ca urmare a acumulării de dobânzi penalităţi şi a întârzierii deciziei de stabilire a modalităţilor de recuperare a ajutorului de stat.



În prezent, ajutorul de stat ce trebuie rambursat este de 3,63 miliarde de lei.

