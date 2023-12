Marcel Ciolacu: Adoptăm astăzi bugetul de stat pe 2024, unul axat pe investiţii de circa 7% din PIB

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că bugetul de stat pe 2024 care va fi adoptat de către Guvern va fi axat pe investiţii, valoarea acestora ridicându-se la circa 7% din PIB, transmite Agerpres.

"Adoptăm astăzi bugetul de stat pe 2024, unul axat pe investiţii de circa 7% din PIB. Anul viitor investiţiile vor contribui cu jumătate la creşterea economică, iar creşterea investiţiilor va fi dublă faţă de cea a consumului. Aici de fapt este cheia dezvoltării României unde, câteodată cu discuţii lungi, câteodată şi mai aprinse, am lucrat cu toată echipa guvernamentală (...)", a afirmat premierul Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că pentru anul viitor Guvernul ţinteşte o creştere economică de 3,4%, "a doua cea mai mare din UE", iar asta înseamnă 150 de miliarde de lei în plus la PIB-ul României faţă de acest an.

"Bugetul asigurărilor sociale pe care îl aprobăm tot astăzi probează că există bani atât pentru creşterea pensiilor de la 1 ianuarie cu rata inflaţiei, de 13,8%, cât şi pentru recalcularea pensiilor din 1 septembrie. Sunt prevăzute şi fonduri pentru a creşte alocaţiile şi ajutoarele sociale", a afirmat Ciolacu.

Premierul a mai spus că se vor majora salariile profesorilor şi că există necesarul pentru o mărire de 5% în sistemul bugetar, "nu şi la demnitari".

"Investiţiile sunt de 120 de miliarde de lei, este un record absolut după anul 1989. Avem cel mai mare buget din istorie la Educaţie, cu peste 21 de miliarde de lei mai mult faţă de 2023. La Transporturi, alocăm cu 27% mai mulţi bani pentru a susţine investiţiile din infrastructură, asta înseamnă 6,5 miliarde de lei în plus pentru alte loturi de autostradă finalizate, trenuri electrice, vagoane noi şi lucrări de modernizare a porturilor. Există, de asemenea, suplimentări majore, între 30 şi 50%, în plus pentru Sănătate, inclusiv Casa de Sănătate, Mediu şi Dezvoltare. Aici vorbim despre programul Anghel Saligny, unde alocăm cu 3,7 miliarde de lei mai mult, dublu şi ceva faţă de 2023. (...) Finanţăm masiv toate priorităţile Guvernului, capitalul uman din Educaţie, noi unităţi moderne în Sănătate, dezvoltarea infrastructurii, protejarea mediului şi modernizarea condiţiilor de trai în comunităţile rurale. Toate sunt nevoi reale ale ţării şi răspund aşteptărilor românilor. Repet, nu vor exista creşteri de taxe în 2024, majorarea de venituri fiind exclusiv efectul multiplicării economice a investiţiilor şi, evident, a luptei contra evaziunii", a afirmat şeful Guvernului.

Premierul Ciolacu a mai spus că are pretenţii sporite de la ANAF şi Autoritatea Vamală Română în anul 2024, să îşi facă mai bine treaba cu instrumentele digitale adecvate pe care le au acum şi le vor avea în perioada următoare.

"În plus avem pe agendă azi decizii precum modificarea codului vamal, adoptarea strategiei antifraudă şi un nou proiect de digitalizare la Ministerul de Finanţe. Efectul cumulat trebuie să fie reducerea evaziunii şi colectarea mai bună la buget. Avem un buget sustenabil, investiţii de peste 7% din PIB, mai mari decât deficitul bugetar programat la 5%, iar inflaţia va continua să scadă. Am văzut cu toţii că în noiembrie este deja 6,7%. Ţinta noastră pentru 2024 este să scadă sub 5%, adică la jumătate din momentul când am preluat mandatul de premier", a încheiat Ciolacu.

Sursa foto: Guvernul Romaniei

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: