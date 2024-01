Aeroportul Otopeni încă nu a revenit la traficul dinaintea pandemiei. Băneasa, număr infim de pasageri

Aeroportu Otopeni are tot mai mulți pasageri, dar riscul este ca în curând să-și atingă limitele, în condițiile în care îmbunătățirea condițiilor întârzie sau e discutabilă (cum ar fi noile benzi de bagaje).

Potrivit datelor comunicate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, în 2023 pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (Otopeni) s-au înregistrat 14,6 milioane de pasageri și peste 111.000 de mișcări de aeronave. Deși este una dintre cele mai mai valori înregistrate pe Otopeni, este sub nivelul dinaintea pandemiei: în 2019 se depășiseră 14,7 milioane de pasageri. Tot atunci se făceau planuri pentru ca aeroportul să poată ajunge la 20 de milioane – iar acum se estimează că în 2050 vor fi în jur de 33 de milioane de pasageri anual pe Henri Coandă.

14,6 milioane pare mult, dar în realitate este sub cifrele înregistrate anul trecut de aeroporturile din Bergamo (aproape 16 milioane) și Alicante (15,7). Pe de altă parte, un consultant aeroportuar afirma recent că, dacă Otopeni trece de 16-18 milioane de călători, ”experienţa pasagerilor va fi atât de proastă încât liniile aeriene nu vor mai putea să accepte şi vor începe să îşi piardă pasagerii”.

În ce privește Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu, aici traficul aerian în 2023 a fost de numai 68.000 de pasageri. Pentru un aeroport internațional, deservind o capitală, este un trafic insignifiant. Ca termen de comparație, Lugano din Elveția, unul dintre cele mai mici aeroporturi din lume, are în jur de 200.000 de pasageri pe an. Teoretic, Băneasa poate ajunge la 700.000 de pasageri pe an.

Merită menționat că acum un deceniu, în 2013, traficul aerian total pe Băneasa și Otopeni nu ajungea la 7,7 milioane de pasageri. Iar în 1999 abia dacă erau 1,6 milioane.

Sursa foto: CNAB

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: