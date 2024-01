Volumul amenzilor încasate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în 2023 a fost de 97 de milioane de lei, în creştere cu 114% faţă de 2022, când a încasat amenzi în valoare de 45 de milioane de lei, a declarat preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

"Încheiem centralizarea datelor ce ne arată cum a fost anul 2023 în raport cu precedentul, aşa cum am transmis şi la începutul anului trecut în raport cu anul 2021. Se observă din centralizarea cifrelor o creştere, este adevărat, nu la toate capitolele, spectaculoasă, aşa cum a fost în 2022, dar totuşi la nivelul valorilor amenzilor încasate, şi nu aplicate, creşterea este de 114%. În sensul că în anul 2022 am încasat 45 de milioane (de lei - n.r.), iar anul trecut 97 de milioane (de lei - n.r.). De ce pun accent pe acest aspect? Pentru că aşa cum şi în 2023 s-a întâmplat în raport cu 2022, arătăm că am reuşit să aducem la bugetul de stat, şi deci să ne facem treaba mult mai bine aducând mai mulţi bani. Am avut şi un buget substanţial mai mare în raport chiar cu mai mulţi ani înaintea celui trecut. Am primit undeva la 24 de milioane pentru bunuri şi servicii şi investiţii, lucru care în raport cu anii precedenţi înseamnă undeva de 4 sau chiar 5 ori mai mare. Această situaţie ne-a permis să facem investiţii în mai multe domenii pe care noi astăzi le considerăm esenţiale şi nu numai noi ca autoritate, ci şi la nivelul guvernului. Primul punct în care am hotărât să investim a fost digitalizarea instituţiei, iar peste 95% dintre calculatoare au fost înlocuite cu unele de ultimă generaţie", a precizat Horia Constantinescu.

Conform datelor prezentate în conferinţa de bilanţ pe anul 2023, numărul acţiunilor de control desfăşurate a urcat anul trecut la 82.446, în creştere cu 14% faţă de 2022. Dintre acestea, 26.309 au fost pentru produse alimentare, 24.116 pentru produse nealimentare, 8.140 pentru servicii alimentare şi 21.703 pentru servicii nealimentare.

Valoarea amenzilor aplicate în 2023 a fost de 455 de milioane de lei, în creştere cu 52% faţă de 2022, chiar dacă valoarea amenzilor încasată reprezintă puţin peste 21%. Anul trecut, Autoritatea a aplicat şi 37.970 de avertismente.

În ceea ce priveşte valoarea produselor comunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare, aceasta a fost de 62,2 milioane de lei, mai mare cu 97% faţă de anul anterior. Valoarea produselor extracomunitare neconforme oprite definitiv de la comercializare a depăşit 13,3 milioane de lei, în creştere cu 301% faţă de anul anterior, iar numărul de opriri temporare de prestări servicii a ajuns la 4.936, în plus cu 52% faţă de 2022.

Tot în cadrul conferinţei de bilanţ, Horia Constantinescu a prezentat şi o situaţie a acţiunilor tematice de control desfăşurate de ANPC în 2023. Astfel, au fost desfăşurate 49 de controale tematice la nivel naţional, respectiv 22 controale în domeniul produselor şi serviciilor alimentare şi 27 de controale în domeniul produselor şi serviciilor nealimentare.

În cadrul acţiunilor tematice de control desfăşurate la nivel naţional au fost controlaţi 25.958 operatori economici. În 2023 au fost desfăşurate 4 tematici de control la nivel naţional, referitoare la serviciile financiare bancare şi nebancare, în cadrul cărora au fost controlaţi 651 operatori economici.

În ceea ce priveşte domeniul imobiliar, în cardul tematicii de control derulate în 2023, au fost verificaţi, la nivelul întregii ţări, 237 de dezvoltatori.

Sursa foto: Facebook / ANPC

