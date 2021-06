Sorin Cîmpeanu: E nevoie de educație sexuală în școlile din România

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, spune că în școlile din România este nevoie de educație sexuală, în timp ce părinții elevilor trebuie să primească educație parentală.

„Se poate realiza cu înțelepciune și cunoscând realitățile. O învățătoare din Sibiu mi-a spus cum se întâmplă lucrurile în acel mediu. Mai toți elevii pe care-i are, dorm în aceeași cameră cu toți frații și părinții, unde se întâmplă toate lucrurile. Acolo avem acele mame extrem de tinere. E o lipsă de educație sexuală în rândul părinților și copiilor (…) E nevoie de educație sexuală”, a declarat Sorin Cîmpeanu pentru B1 TV, în cadrul emisiunii „Actualitatea Românească”, moderată de către Tudor Mușat, scrie educatieprivata.ro.

De asemenea, ministrul PNL a amintit că în școli există deja o disciplină care abordează anumite subiecte care „interferează” cu educația sexuală, prezentate în cadrul opționalului de educație sanitară. Potrivit ministrului, interesul pentru această materie este destul de scăzut.

„Programa pentru educație sanitară are toate lucrurile necesare. Când am ajuns la clasa a 11-a, am zis ‘wow, are totul!’. Dar este doar disciplină opțională, care nu sunt sigur că se face în toate școlile, de către profesori care să aibă abilitatea de a explica (…) Este nevoie și de educație parentală”, a mai transmis Cîmpeanu.

Citeste si: Barna, despre educația sexuală în școli: Trebuie să ne gândim la copii

Sursa foto: Guvernul României/ Facebook

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: