Miniștrii Educației și Sănătății: Cum se va desfășura anul școlar

Elevii din clasa copilului care a fost diagnosticat pozitiv vor continua învățământul în formă online timp de 14 zile, dar se poate reveni fizic în școală din ziua a opta, dacă elevii au fost testați și nu au fost contaminați. Dacă părinții refuză testarea în ziua a opta a copiilor lor, acești elevi vor continua să învețe în regim online până la sfârșitul zilei a 14-a, după care se pot întoarce în școlii, potrivit miniștrilor Educației și Sănătății, care au vorbit despre cum se va desfășura noul an școlar.

După depășirea ratei infectării de șase la mie în localitatea respectivă, cursurile la școlile de acolo vor trece în online. Scenariile stabilite sunt cunoscute: toate creșele, școlile și grădinițele vor funcționa cu prezență fizică, și dacă se va depăși rata de infectare de 6 la mie. De asemenea, excepție face învățământul special: activitățile de terapie pentru elevii cu nevoi speciale vor fi permise și după depășirea ratei de infectare de 6 la mie. Este singura excepție care va fi făcută.

Cîmpeanu a afirmat că acordul comun va fi semnat doar după ce CNSU va permite acest lucru, și că acest document cuprinde toate scenariile, și toate detaliile necesare. Ministrul Educației afirmă că s-a lucrat foarte mult la acest document, până cu 15 minute înainte de începerea conferinței comune.

Sorin Câmpeanu a afirmat că pe data de 1 august aveam în București o rată de 0,13 la mie. Ieri aveam o rată de 0,78 de infectări la mie, de 6 ori mai mare, și că în acest ritm se va ajunge, cel puțin pentru o scurtă perioadă, la o rată de peste 6 la mie, care va presupune trecerea învățământului în online.

„Măsurile de prevenție se mențin: distanțare, aerisire cvasi-permanentă a spațiilor din școală, mai ales a locurilor cu risc mare de contagiere, adică locurile de servire a mesei și sălile sau locurile de sport. Recomandăm purtarea măștii de tip medical, dar am revenit și cu precizări privind felul în care măștile textile pot fi și ele folosite în școli: să fie bine ajustate pe față și să acopere nasul și gura”, a declarat Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății.

Citeste si: Vaccinarea elevilor din România: care este strategia prezentată de...

Autoritățile au decis împărțirea elevilor între cei de sub 12 ani (cei care nu se pot vaccina, adică de la cei de grădiniță la cei de clasa a șasea) și cei de peste 12 ani (de la clasa a șaptea în sus). Elevii din liceu, dacă au fost vaccinați sau dacă au avut boala în ultimele 180 de zile pot continua să învețe cu prezență fizică. Purtarea măștii în curțile școlii nu mai este obligatorie, exceptând zilele de festivitate, acolo unde există o concentrare mare de persoane și risc ridicat, au mai transmis cei doi miniștri.

Vaccinarea în școli va fi făcută în trei forme. Dacă școala are resurse pentru un cabinet de vaccinare (medic și asistent), vaccinarea se face în școală. Dacă școala nu are aceste resurse, DSP va trimite o echipă mobilă cu programare prealabilă pentru vaccinarea elevilor, părinților și profesorilor care doresc. Dacă școala are în apropiere un centru de vaccinare, vaccinările se fac la acel centru.

Noul an școlar este programat să înceapă pe data de 13 septembrie, și cursurile se vor desfășura cu prezență fizică, până în situațiile menționate, care vor trece învățarea în mediul online.

Citeste si: Mihăilă: Statul nu trebuie să plătească teste celor care se pot...

Sursa foto: Guvernul României

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Filip este preocupat de feluritele tipuri de limbaj și de modul în care acestea însoțesc și determină legăturile indivizilor și ale comunităților și obișnuiește să își finalizeze observațiile scriind. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București și specializat pe Relații Internaționale, el consideră că instituțiile de pe teritoriul unui stat – și mai cu seamă cele economice – sunt într-o strânsă întrepătrundere cu... Mai multe articole scrise de Filip Bodoc »

Te-ar putea interesa și: