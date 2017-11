Ce noutati aduce anul 2018 din punct de vedere fiscal? Foarte multe, insa cel putin inutile, daca nu chiar nocive pentru economie, dar si pentru populatie. Dintre modificarile inutile, consultantul fiscal Alex Milcev, partener EY Romania, a mentionat, in cadrul emisiunii “Profesionistii in Banking”, trecerea contributiilor de la angajator la angajat, cuplata cu reducerea impozitului pe venit (pentru a mai diminua din pierderea salariala). Printre cele nocive se afla, de departe, plata defalcata a TVA, mai ales ca inca nu se stie cum se va aplica, dar si majorarea salariului minim pe economie cu 35% dintr-un foc.

Alex Milcev sustine ca, in cazul platii defalcate a TVA, desi din discursul politicienilor reiese ca sistemul va fi obligatoriu doar pentru anumite categorii de firme (in insolventa, in faliment, de stat), cel putin deocamdata in Monitorul Oficial exista doar varianta prevazuta de Ordonanta initiala, respectiv sistem obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru toate firmele. Mai sunt doar doua luni pana la acest termen, mult prea putin pentru implementarea de catre firme a unui sistem atat de complex si costisitor.

Pentru persoanele fizice, modificarile aduc beneficii minore unor categorii de salariati insa, per ansamblu, instabilitatea creata afecteaza pe toata lumea, mai ales ca beneficiile sunt incerte si depind de prea multi factori.

Referitor la masurile propuse de autoritati pentru a limita repatrierea profiturilor de catre multinationale, Alex Milcev sustine ca multe dintre ele sunt deja in vigoare, legislatia necesara exista, tot ce lipseste este un sistem informatic performant al statului pentru control, pentru detectarea si urmarirea evaziunii fiscale si recuperarea prejudiciului.