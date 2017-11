Stickerul BT Pay transforma orice obiect pe care este aplicat intr-un mijloc de plata a cumparaturilor. Emiterea acestuia costa 30 de lei, iar costurile de administrare sunt de 15 lei pe an.

Fata de celelalte accesorii, stickerul poate inlocui atat un card de debit BT, cat si cardurile de credit Start Forte, Star Gold ( carduri BT de cumparaturi) si Flying Blue Premium (card BT de calatorii).

"Aproximativ 20% dintre platile cu cardurile BT sunt contactless, ceea ce inseamna o crestere cu peste 450% in 2017 fata de 2016.” - declara Oana Ilas, Director Coordonator, Directia Dezvoltare si Management Produse Retail, Banca Transilvania.

Clientii Bancii Transilvania pot comanda online stickerul sau venind in oricare dintre sediile BT, urmand sa intre in posesia acestuia in aproximativ cinci zile. Persoanele care nu sunt clienti BT, dar doresc un astfel de sticker, este necesar sa deschida mai intai cont curent la Banca Transilvania.

