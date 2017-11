Banca Nationala a Romaniei (BNR) va interveni cu toate instrumentele de care dispune pentru a stabiliza dobanzile din piata monetara in jurul ratei de politica monetara, in prezent situate la 1,75% pe an. In schimb, cursul va fluctua mai mult in perioada urmatoare. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat schimbarea de abordare prin faptul ca, in prezent, dobanzile sunt mai importante decat cursul, avand in vedere scaderea creditului in valuta ca pondere in total sub 40%.

BNR a luat, marti, o noua decizie pentru stabilizarea dobanzilor in piata monetara dup ace, la finalul lunii septembrie, indicia de referinta din piata (ROBOR) au crescut abrupt intr-un termen foarte scurt. Astfel, corodorul de dobanzi din jurul dobanzii de politica monetara a fost ingustat la un punct procentual (cu 0,25 pp) iar astfel dobanda la facilitatea de depozit a crescut la 0,75% pe an, iar la cea de credit (Lombard) s-a redus la 2,75% pe an. O decizie similara a fost adoptata in sedinta precedent de politica monetara.

In plus, pentru stabilizarea dobanzilor, banca centrala promite “gestionarea ferma a lichiditatilor” prin toate instrumentele pe care le detine.

“Inclusiv ingustarea coridorului la 1%, de la 4-5% in urma cu cativa ani, inseamna mai multa fermitate. Dobanzile vor fi mult mai stranse si asta inseamna un control mai strans al lichiditatii. (…) Faptul ca am avut exces de lichiditate a redus mult semnificatia dobanzii de politica monentara in ultimii doi ani si mai semnificativa a devenit rata la depozite, de 0,25%. Vom interveni cu toate instrumentele pentru a tine dobanzile cat mai aproape (de rata de politica monetara –n.r.)”, a explicat guvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, cu decizia de marti, BNR iese “dintr-un imperiu al dominantei creditului in valuta, care a impus multe constrangeri politicii monetare” si intra intr-o zona in care rata de politica monetara devine de referinta, iar in jurul ei se vor misca dobanzile din piata.

Referitor la dobanda de politica monetara, Isarescu a precizat ca o eventuala majorare a acesteia va avea loc doar daca trendul inflationist se confirma, insa a exclus o intervenitie care sa duca la “bruscarea economiei” daca este vorba doar de o crestere conjuncturala a inflatiei. El s-a referit la varful de inflatie care este asteptat in primul trimestru al anului 2018, datorat efectului de baza (reducerea TVA care a dus la scaderea preturilor) care, insa, ulterior se va aplatiza si chiar va scadea usor.

Pe de alta parte, guvernatorul a reiterate faptul ca regimul cursului de schimb va fi ceva mai flexibil decat in anii trecuti, cand ponderea mare a creditului in valuta a determinat banca central sa se concentreze mai mult pe curs decat pe dobanzi.

“Mai multa flexibilitate a cursului bineinteles ca va exista. Cineva trebuie sa miste mai mult. Sunt trei variabile pe care nu ai cum sa le tii pe toate: rezervele minime, cursul si dobanzile. Noi am facut o combinatie: nici la rezerve nu am tinut prea mult, dar am fost spre limita superioara, cu dobanzile am ajuns in acest punt si credem ca rata de politica monetara trebuie sa aiba mult mai multa semnificatie. Este mai bine pentru economia romaneasca de astazi, cu un grad de euroizare mai scazut”, a punctate guvernatorul.