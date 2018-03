Lucrarea a pornit de la constatarea autorului, din experienta dobandita in studierea insolventelor, ca cele mai multe greseli se repeta.

“Am analizat peste 100.000 de companii intrate in insolventa, una cate una, am intalnit peste 1.000 de antreprenori din toate sectoarele si din toate zonele tarii si am constatat aceste greseli. Dezamagitor este ca ele se repeta. Am observat ca firmele intrate in insolventa in 2017 au facut aceleasi greseli ca cele din trecut”, a explicat Guda.

El spune ca este regretabil faptul ca nu se invata nimic din greseli, nici macar din cele personale. In general, apare tendinta de victimizare si de blamare a celorlalti – concurenta, statul. Putini antreprenori au fost verticali si si-au recunoscut greselile.

Cartea este structurata pe 10 capitole, cate unul pentru fiecare greseala analizata.

“Fiecare capitol are aceeasi structura. Incepe cu un glosar tehnic, in care explic niste temeni ca sa intelegi greseala, apoi semnalul de alarma ca sa iti dai seama ca faci aceasta greseala, apoi cum supravietuiesti daca faci aceasta greseala, apoi aduc 2 studii de caz asa DA, asa NU, in oglinda (nu dau numele companiilor, nu cred ca asta este relvant, dar sunt companii reale, spun sectorul din care fac parte) si arat cum se poate observa greseala respectiva pe o companie, pe ce indicatori financiari, apoi propun un studiu de caz pentru cititori, si la sfarsit cele 10 solutii: 5 pentru antreprenori si 5 pentru creditori, in special furnizori care au mai putina expertiza financiara”, a punctate autorul cartii.

Lucrarea se adreseaza antreprenorilor actuali si viitori, oamenilor din companii (financiar si comercial), sectorului bancar si instititutiilor de credit (in special cei care lucreaza in departamentele de creditare a companiilor), studentilor (sa invete din studii practice din mediul de afaceri romanesc, nu din teorii) si oricarui om decizional din aparatul public “care are puterea in pix sa ia decizii cu consecinte imediate asupra companiilor”, a mai spus Guda.

Cartea are doua personaje: Ion si Maria. Ion este foarte entuziasmat, dar foarte nerabdator, agresiv si cu educatie financiara scazuta. Maria este vocea ratiunii in familie, nu ii da solutii ci ii ridica semne de intrebare.

Iancu Guda promite ca aceasta lucrare va sta la baza urmatoarei carti pe care intentioneaza sa o scrie: “Cum faci primul million de euro in Romania. 10 idei de succes”. “Antreprenorii care citesc prima carte, sa invete si sa fie subiecti pentru a doua carte”, a adaugat autorul.