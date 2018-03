Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in anul 2018, potrivit art.1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este in cuantum de 2 miliarde lei si a fost aprobat in data de 15.01.2018 prin Hotararea de Guvern nr.2/2018.

Programul Prima Casa 2018 va fi derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare : Bancpost, Banca Comerciala Romana, BRD - Groupe Societe Generale, CEC Bank, Credit Agricole Bank Romania, Garanti Bank, ING Bank, Leumi Bank Romania, Marfin Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank, Raifeissen Bank, Banca Romaneasca, Banca Transilvania, Unicredit Bank.

"Se vorbeste foarte mult despre continuitatea Prima Casa. Vreau sa subliniez ca exista o strategie ca pana in anul 2021 alocarile pentru acest program guvernamental sa fie de la 2 miliarde in acest an. Astfel, in 2019 si 2020 vor fi tot 2 miliarde de lei, iar din 2021 un plafon de 1,5 miliarde de lei. Pentru eficientizarea acordarii creditelor Prima Casa in cadrul FMGCIMM am redus, de asemenea, timpul alocat prelucrarii unui dosar astfel incat din 15 februarie am reusit sa procesam circa 800 de dosare, adica aproape 60 de dosare pe zi", a declarat Alexandru Pestrescu (foto).

Noua strategie de alocare a plafoanelor se aliniaza cu reducerea graduala a interventiei statului in procesul de creditare ipotecara prin garantare, anuntata prin Strategia Programului Prima Casa 2017-2020, in contextul dezvoltarii pietei creditului ipotecar si a cresterii accesului populatiei la produsele standard ale bancilor.