Primul risc evidentiat tine de zona de reglementare, unele tari avand niveluri diferite de strictete a reglementarilor pentru ICO-uri, fapt care genereaza vulnerabilitati pe piata. Drept urmare, cei interesati de activitati ilegale in cadrul unei oferte ar putea sa se indrepte catre jurisdictiile in care autoritatile au o abordare mai relaxata fata de ICO.

Simona Radu (foto stanga), Partener Asociat EY Romania, evidentiaza faptul ca „in acest moment, criptovalutele nu sunt reglementate, asa cum reiese si din studiu. La nivel european sunt insa intreprinse o serie de demersuri pentru reglementarea acestora. Conform unui comunicat al Bancii Centrale Europene, se asteapta ca regulamentul privind criptovalutele sa fie un subiect important pe agenda summit-ului G20 din luna martie a acestui an. De asemenea, Parlamentul European are in dezbatere proiectul celei de-a cincea Directive privind spalarea banilor, care abordeaza riscurile valutei virtuale, avand in vedere caracterul de volatilitate si anonimatul. Astfel, s-a propus ca platformele de valuta virtuala si furnizorii de portofolii virtuale sa intre in sfera de aplicare a Directivei, urmand a avea obligatii de identificare si verificare a clientilor si de control asupra tranzactiilor, pentru eliminarea suspiciunilor de utilizare a valutei in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului”.

ICO: Furturile prin hacking, un risc pentru ofertele initiale de criptomonede

