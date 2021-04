First Bank, în parteneriat cu FintechOS, lansează SME Creditum, aplicație care va reduce timpul de aprobare a dosarelor de finanțare pentru persoanele juridice mici și mijlocii cu până la 80%.

First Bank își completează ecosistemul de soluții digitale prin lansarea aplicației SME Creditum, care constă în simplificarea analizei cererii de finanțare pentru IMM-uri. Transformarea digitală a fost facilitată de tehnologia FintechOS, prin agregarea de date din multiple surse externe și analiza automatizată a informațiilor colectate.

“SME Creditum și Micro Creditum reprezintă soluții digitale care fac trecerea de la procese manuale, la optimizări bazate pe cele mai noi tehnologii, sunt inovații care susțin și consolidează strategia băncii noastre. A rămâne relevant înseamnă a urmări îndeaproape traseul parcurs de un client în relația cu banca și a face coerent și distinctiv acest customer journey. Atunci când un client evaluează o instituție financiară, nu mai compară propriu-zis băncile între ele, ci experiențele oferite de acestea. ”, a declarat Mădălina Teodorescu, vicepreședintele First Bank.

Această nouă optimizare este făcută de instituția financiară după ce, anul trecut, banca a eficientizat procesul de creditare destinat microîntreprinderilor, cu cifră de afaceri până la 1 milion de euro.

“Nevoile IMM-urilor au evoluat în perioada pandemiei, iar necesitatea accesării rapide a liniilor de finanțare a devenit un factor esențial pentru multe companii. Pentru a le veni în întâmpinare, băncile s-au orientat rapid spre soluții de creditare rapide, flexibile și personalizate. Suntem alături de First Bank în acest proces, într-un context în care și FintechOS s-a adaptat rapid noilor nevoi din industria financiară, iar soluția pe care am îmbunătățit-o constant în ultimul an oferă și mai multă agilitate în procesul de personalizare a produselor și serviciilor oferite.”, a declarat Andrei Găman, VP Comercial Europa FintechOS.

First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 52 de sucursale, având peste 130.000 de clienți activi persoane fizice, juridice și IMM-uri.

FintechOS implementează o schimbare de paradigmă a modului în care sunt create produsele și serviciile financiare, făcând ca băncile și asigurătorii să devină cu adevărat centrați pe client. Fintechul românesc este prezent pe 20 de piețe și patru continente. Administrează peste 100 miliarde de dolari în active și are birouri în Londra, Amsterdam și București.

