CB Insights a publicat recent un studiu cu investițiile băncilor americane de top făcute în companiiile de fintech din 2010 până în prezent. În ciuda incertitudinii cauzate de pandemia Covid-19, băncile de top din SUA au continuat să investească serios în fintech și, doar în 2020, au realizat peste 65 de deal-uri în care au contribuit cu capital, o cifră care a ramas relativ constantă din 2018.

Cele mai active bănci de peste ocean, din punctul de vedere al investițiilor în fintech sunt, după numărul de dealuri încheiate, Goldman Sachs, Citigroup și JPMorgan Chase & Co, însă strategia investițională abordată este diferită la fiecare dintre ele.

Goldman Sachs și Citigroup sunt cei mai activi investitori datorită diviziilor de profil - GS Growth și Citi Ventures. Astfel, cele două bănci continuă să investească într-o gamă largă de sectoare fintech, Citi participând la 22 de dealuri, iar Goldman la 18, pe parcursul lui 2020.

Goldman Sachs și-a concentrat strategia de M&A din ultimii ani pe wealth management. Astfel, în luna mai 2019, banca a investit 750 milioande de dolari în United Capital.

În mai 2020, banca a investit în Folio Investing, provider de tehnologie și wealth management, mizând în același timp și pe piețele de capital și împrumuturi alternative.

Citeste si: Un GIGANT bancar vrea sa introduca operatiuni cu bitcoin

În februarie 2021, banca a lansat Marcus Invest, un serviciu de consultanță automată (robo advisor) în investiții, care să concureze startup-urile Betterman și Wealthfront.

Citi s-a concentrat de asemenea pe piețele de capital și a sprijinit 13 startup-uri în domeniu, în perioada 2018-2020.

Banca a mai făcut alte 6 dealuri în zona startup-urilor de wealth & asset management, în 5 startup-uri din real-estate și alte 5 startup-uri din segmentul IMM.

JPMorgan a investit în 12 companii din sfera pieței de capital și în 7 soluții dedicate IMM-urilor în perioada 2018-2020.

Citeste si: Topul celor mai valoroase 25 de banci din lume

În aceeași perioadă, JPMorgan a făcut alte 4 investiții în wealth & asset management și 4 în zona de plăți. Recent JPMorgan și-a anunțat planurile de a lansa o bancă digitală de retail în Marea Britanie pentru a concura Monzo, Starling Bank și Revolut.

Între băncile care au făcut cel puțin 10 dealuri în fintech, începând cu 2012, se numără și Morgan Stanley, Fifth Third Bank, Bank of America, Capital One și Wells Fargo.

Băncile din SUA se implică de obicei în investițiile în fntechuri din două motive: potențialul unor câștiguri ridicate și pentru a încheia parteneriate strategice.

În ceea e privește parteneriatele strategice, o bancă va investi într-un fintech daca prin sinergia creata cu respectivul startup strategia internă a băncii va fi potențată. De exemplu, în trimestrul 3 din 2020, JPMorgan a făcut o investiție strategică de 60 de milioane de dolari în Taulia, pentru a crea impreună o soluție financiară dedicată schimburilor comerciale ale cliențiilor corporate.

Citeste si: Revolut a recrutat un manager pe creditare de la Intesa SanPaolo Bank

În 2020, piețele de capital, administrarea investițiilor și averii, dar și serviciile de plată au fost domeniile fintech în care băncile au investit cel mai mult.

Sursa foto: Novikov Aleksey_Shutterstock

Te-ar putea interesa și: