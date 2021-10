Situația economică a României este într-o situație foarte dificilă și se îndreaptă spre o cădere mai gravă decât cele din ultimii 30 de ani, din cauza scumpirilor majore și a deprecierii puterii de cumpărare, care au culminat chiar înainte de venirea iernii, potrivit lui Mircea Coșea, profesor universitar la Academia de Studii Economice (ASE).

„Nu am deloc o viziune optimistă pe următoarele șase luni privind economia României. Cred că, din contră, se vor întâmpla lucruri mai grave decât cele trăite în ultimii 30 de ani, pentru că acest atentat important la calitatea vieții va duce fie la mișcări sociale, fie la apariția unor partide extrem de radicale, care vor crea probleme mari în societate”, a declarat Mircea Coșea pentru wall-street.ro.

Pentru prima oară în ultimii 12-15 ani, economia României suferă un raport invers între venituri și inflație, inflația crește mai repede decât veniturile, ceea ce duce la scăderea puterii de cumpărare. Mai important și mai complicat, asta duce la scăderea calității vieții din România, privind lucruri esențiale precum utilități, căldură, transport și altele, potrivit economistului.

Situația este foarte complicată pentru România, iar țara se îndreaptă într-o direcție aproape sigură către începutul unei crize, care nu este nici o criză imobiliară, nici de supraproducție, ci una de supraviețuire. O anumită parte a populației României vor resimți greutăți chiar pentru a pentru a supraviețui. - Mircea Coșea, economist -

Singura soluție urgentă stă în mâinile președintelui

Economistul a transmis că singura soluție urgentă ar fi constituirea unei celule de criză la nivel prezidențial, care să acționeze ferm prin măsuri.

„Singura speranță pe care o am este ca dl Klaus Iohannis să să ia măsuri de la nivel prezidențial, pentru că, am văzut, Parlamentul nu poate funcționa bine, am văzut că nu este în stare să voteze legea plafonării prețurilor la energie. Cred că de la nivelul președinției ar trebui să se constituie un fel de celulă de criză, care să ia măsuri imediate, pentru că altfel lucrurile se depreciază pe zi ce trece”, a zis Mihai Coșea.

Este nevoie de câteva măsuri excepționale, chiar dacă ar încălca piața liberului schimb – găsirea unor căi de suplimentare a veniturilor categoriilor defavorizate. Pensionarii și familiile vulnerabile trebuie ajutați prin diverse forme, vouchere, ajutoare sociale, consideră profesorul.

„Totodată, trebuie investit rapid pentru oprirea pandemiei: este nevoie de import de aparatură modernă, import de medicamente, care acum sunt peste tot, doar în România nu”, a adăugat expertul economic.

Mihai Coșea consideră că este un lucru bun faptul că BNR a majorat rata de politică monetară, pentru a lupta cu inflația, însă acest lucru are și un efect negativ, prin creșterea ratelor la împrumuturi.

„Politica monetară nu poate rezolva această criză, fiindcă BNR are limitele ei, la noi în țară politica monetară nu colaborează cu politica statului”, a mai spus acesesta.

Structura „înapoiată” a economiei românești

„Nu văd, pentru perioada imediat următoare, măsuri care să preîntâmpine o accentuare a acestei crize. Inflația vine din exterior, dar are și o cauză internă profundă: structura economiei românești”, mai susține Coșea.

Potrivit acestuia, economia țării noastre are o structură demodată, bazată pe importuri masive, pe împrumuturi mari, ceea ce face ca posibilitatea unei creșteri economice sănătoase să fie aproape nulă în perioada imediat următoare. Împrumuturile chiar vor continua, pentru că altfel nu vor putea fi acoperite cheltuielile statului.

Avem o economie înapoiată, la un stadiu manufacturier, care creează valoare adăugată sub media europeană, care nu este capabilă să își valorifice producția agricolă, iar asta cere o strategie pe termen lung, 3-10 ani. Este greu să ne imaginăm că vom avea așa ceva, fiindcă asta cere consens politic, ceea ce este science fiction. - Mircea Coșea, economist -

Prețurile mari la energie vor duce la faliment întreprinderile mici și mijlocii

Colectările la buget sunt mai mari decât înainte, dar se bazează pe inflație, nu pe o dezvoltare corectă a economiei, consideră profesorul de economie. Acesta a mai spus că prețurile mari la energie vor duce la faliment întreprinderile mici și mijlocii, iar problema evidentă este că actuala guvernare nu are capacitatea de a lua măsuri pentru limitarea facturilor. Asta va însemna o decădere economică a societății românești.

„România va fi în primăvara anlului 2022 într-o situație foarte dificilă economic și ne apropiem de o fază la care se va pune problema clară a unor importante reforme fiscale. Cred că vom asista la o creștere a impozitelor și taxelor începând cu a doua jumătate a acelui an, pentru că bugetul nu va mai face față”, potrivit lui Coșea.

Econimistul este de părere că reforma fiscală trebuie să își schimbe algoritmul și să se impoziteze mai mult capitalul și marile proprietăți, marile averi, precum și veniturile nejustificate. În schimb, munca trebuie impozitată mai puțin, în prezent fiind impozitată în exces în România.

Mai este nevoie de finalizarea PNRR-ului, pentru că odată cu el vor urma investiții care să pună în mișcare anumite sectoare ale economiei țării noastre, pe termen lung.

Fondurile de la PNRR nu vor veni mai devreme de sfârșitul anului 2022 și mă îndoiesc că în viitoarele trei-patru luni vom avea un Guvern cu stabilitate politică, în stare să ia măsuri concrete pentru stabilizarea acestor evenimente negative. - Mircea Coșea, economist -

