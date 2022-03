ING Bank și-a dublat profiturile în 2021 față de 2020 și a depășit un miliard de lei

ING Bank România a înregistrat un profit net 1,03 miliarde de lei în 2021, cu 109% mai mult decât în 2020, când câștigurile nete au fost de 492,82 milioane de lei.

Rezultate financiare 2021 ale ING Bank, în comparație 2020: Venituri totale ale băncii au ajuns la 2.35 miliarde de lei, +11% față de 2020. Depozitele atrase au urcat la 50.83 miliarde de lei, după o creștere de 13 procente față de 2020.

Costuri cu provizioane au atins nivelul de 18 milioane de lei, după o scădere de 97% față de primul an al pandemiei, când băncile au fost nevoite la o prudență sporită. Profit net a urcat la 1.03 miliarde de lei, +109% față de 2020.

Portofoliu credite brute a urcat cu 18%, la 33,79 miliarde de lei, în comparație cu anul 2020, iar taxele plătite de ING BANK pe teritoriul țării noastre au totalizat 329 milioane lei în 2021.

„ING România a avut rezultate solide anul trecut, rezultate care ne situează astăzi într-o poziție bună pentru a naviga prin vremuri turbulente. Ca și până acum, vom fi alături de clienții noștri, strategia ING fiind centrată pe nevoile clienților și experiența acestora în relația cu noi. Toate serviciile, produsele și funcționalitățile pe care am ales să le implementăm în ultimii ani au rolul de a le oferi control și autonomie când vine vorba de propriile finanțe, un control bine-venit în acest context”, a declarat Mihaela Bîtu - CEO ING Bank România.

În 2021, anul în care a aniversat 15 ani de la lansare, aplicația de internet și mobile banking ING Home’Bank a avut o disponibilitate record, de 99,93%;

ING a acordat credite în valoare de 2,5 miliarde de lei prin programul IMM Invest și a utilizat peste 95% din plafonul alocat în 2021.

În 2021, ING a acordat primele credite verzi pentru corporații mari, cu obiective măsurabile pentru îmbunătățirea sustenabilității, în valoare de peste 160 milioane de euro.

„Pe parcursul anului trecut, am realizat o creștere cu 18% a creditelor acordate persoanelor fizice și companiilor, pe fondul unei situații macroeconomice pozitive și reducerii impactului pandemiei Covid-19. În paralel, depozitele atrase de la clienții noștri s-au majorat cu 13%. Aceste evoluții favorabile, alături de reversarea unei proporții semnificative din costurile cu provizioanele de risc înregistrate în anul 2020, au determinat o performanță financiară foarte bună.

Fideli direcției noastre de digitalizare și inovație, am continuat să dezvoltăm oferta de produse și servicii online. În egală măsura punem accentul pe contribuția noastră la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor clienților noștri și în angajamentul nostru pentru sustenabilitate. Creditul verde de nevoi personale lansat în 2021 a fost primul astfel de produs adresat clienților noștri persoane fizice, urmând să introducem noi produse verzi în cursul acestui an. Alături de digitalizare, sustenabilitatea joacă un rol important în acțiunile și planurile noastre pentru noul an, indiferent de provocările cu care ne confruntăm.”, a mai spus Mihaela Bîtu.

În 2021, ING Home’Bank a împlinit 15 ani de la lansare. De asemenea, anul trecut a marcat un record în ceea ce privește disponibilitatea aplicației de internet și mobile banking, aceasta fiind disponibilă 99,93% din timp. Acest lucru înseamnă doar 6 ore și 8 minute de indisponibilitate tot anul, incluzând perioadele de mentenanță programată.

În anul aniversar, clienții ING au beneficiat de noi produse și servicii, printre care cardurile virtuale, plata cu numărul de telefon prin AliasPay, asigurările de sănătate și deschiderea cardului de credit 100% online. Contul curent pentru salariu și cardurile ING rămân printre cele mai populare produse bancare în rândul românilor.

Unul din șase români are salariul la ING, iar una din cinci tranzacții efectuate cu un card bancar în România este realizată cu un card ING.

ING a continuat să ofere cea mai bună experiență persoanelor cu cont bancar (conform evaluării Net Promoter Score), poziție confirmată și de un studiu independent Kantar care arată că ING este banca cu care se lucrează cel mai ușor, datorită experienței oferite și a ofertei de produse și servicii digitale.



Anul trecut, clienții deserviți de divizia Business Banking (companii cu cifra de afaceri până în 450 de milioane de lei), au putut accesa finanțări în cadrul IMM Invest prin intermediul ING. Banca a utilizat peste 95% din plafonul alocat de FNCGIMM, 80% din finanțări fiind acordate către micro-întreprinderi și întreprinderi mici. De la începutul programului, ING a acordat credite de 2,5 miliarde de lei și a primit peste 6.500 de cereri.

Companiile și antreprenorii români au fost finanțați și de divizia de Wholesale Banking. Printre cele mai mari finanțări acordate anul trecut se numără creditarea de 500 milioane de lei pentru RCS&RDS, unde ING a fost aranjor principal, sau cea de 324 de milioane euro acordată grupului Ameropa, unde ING a avut același rol de aranjor. Notabilă este și finanțarea de 15,5 de milioane de euro acordată Gersim Impex, cel mai mare distribuitor de telefoane mobile și tablete de pe piața locală.

