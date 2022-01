Studiu: Ce bănci din România sunt primele în motoarele de căutare

Conform analizei realizate de five elements digital, românii caută cel mai mult și cel mai des servicii de creditare sub formă de credit de nevoi personale, carduri sau credite ipotecare/imobiliare. În ceea ce privește instituțiile bancare, liderul de piață în scorul de vizibilitate este Banca Transilvania. Clasamentul este completat de urmat de Raiffeisen Bank și ING Bank.

Agenția five elements digital a analizat peste 2.000 de cuvinte cheie din zona bancară și prezintă acum care sunt cele mai cautate servicii bancare și cele mai vizibile bănci. Astfel, five elements digital a monitorizat vizibilitatea SEO pentru 89 de cuvinte SEO în 8 categorii de produse bancare pentru 28 de instituții bancare prezente pe piața din România. 22 din aceste site-uri au avut rezultate relevante și au fost incluse în topul final.

În ceea ce privește instituțiile bancare, liderul de piață în scorul de vizibilitate este Banca Transilvania. Clasamentul este completat de urmat de Raiffeisen Bank și ING Bank, iar în top 10 se mai regăsesc BRD, CEC Bank, BCR, UniCredit, OTP Bank, Alpha Bank, respectiv Libra Bank. În unele categorii, ordinea în Top 10 arată diferit și uneori se alătură și site-uri ale altor instituții bancare precum Garanti, Patria Bank, First Bank sau Intesa Sanpalo Bank.

Conform analizei realizate de five elements digital, românii caută cel mai mult și cel mai des servicii de creditare sub formă de credit de nevoi personale, carduri sau credite ipotecare/imobiliare. Aceștia sunt interesați și de pachetele pentru carduri de credit, iar interesul pentru acestea este aproape egal de cel pentru credite ipotecare și imobiliare, dar și pentru opțiuni de refinanțare a creditelor. Interesul pentru conturi de economii este la un nivel mai scăzut, după cum o arată datele analizate de five elements digital.

Interesele românilor pentru servicii bancare, conform căutărilor online

Analiza realizată de five elements digital, pe baza căutărilor realizate de români prin intermediul Google, arată că în cazul interesului pentru „credit ipotecar”, care are cele mai multe căutări în categoria „Credit”, lideri sunt Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și ING Bank.

Spre deosebire de clasamentul general, aici apar în top 10 Patria Bank și Garanti BBVA. Când vine vorba de interesul pentru „credit imobiliar”, top 3 are aceleași nume, doar că ING Bank ajunge pe locul doi. Totodată, Credit Europe Bank intră în top 10. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește creditele, românii s-au arătat interesați și de opțiuni de creditare pentru doar 10 ani.

În cazul căutărilor pentru „cont curent”, în top 3 se regăsesc Banca Transilvania, BCR și Raiffeisen Bank, dar ING Bank nu este prezentă în prima pagină pentru acest grup de cuvinte cheie. Totodată, în top 10 apar First Bank și Telekom Banking spre deosebire de numele menționate până acum.

O particularitate remarcată de five elements digital în această analiză e că în cazul căutărilor „cont economii”. Iar în top 3 aici sunt Banca Transilvania, ING Bank și Raiffeisen Bank. Merită menționat că sub acest interes românii au căutat și informații despre dobânzile depozitelor, atât în lei, cât și în euro, dar și detalii despre „depozite la termen”.

Nu în ultimul rând, în privința interesului pentru carduri, de debit sau credit, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și BRD sunt în top 3. Și acest clasament are un nume nou, spre deosebire de topul general prezentat înainte. E vorba de Intesa Sanpaolo bank care intră în top 10. Tot la acest capitol merită amintit că românii s-au arătat interesați și de carduri de cumpărături și prin căutări specifice, cum ar fi „card de cumpărături fără acte” sau „card de cumpărături online”.

five elements digital este agenție de SEO și performance marketing, care se adresează în special companiilor medii și mari, corporațiilor, dar si startup-urilor sau tuturor companiilor care au target ambițios de creștere. Agenția lucrează cu branduri de top din întreaga lume, este prezentă în România, Statele Unite ale Americii și vizează deschiderea unui birou în Germania. În prezent, oferă servicii pentru 20 de clienți. Sursa foto: Shutterstock

