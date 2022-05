Banca Centrală Europeană ar putea majora dobânda de referință în vara lui 2022

BCE va încheia probabil programul de achiziţionare de bonduri la începutul trimestrului trei din 2022 şi "doar câteva săptămâni mai târziu" va urma o majorare a dobânzii, a declarat preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, potrivit Agerpres.

Lagarde cimentează astfel aşteptările pieţelor că BCE va majora în iulie rata dobânzii, pentru prima dată în mai mult de zece ani, în încercarea de a ţine sub control creşterea record a preţurilor, provocată de majorarea preţului energiei.

Majoritatea băncilor centrale au crescut deja dobânzile, dar BCE, care s-a luptat cu inflaţia scăzută mai mult de un deceniu, încă injectează numerar în sistemul financiar prin achiziţionare de bonduri.

