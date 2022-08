OTP Bank raportează o pierdere de 14 milioane de lei în primul semestru

OTP Bank România a înregistrat un profit operațional în primele șase luni ale anului 2022 de 86 milioane de lei, dublându-se față de același interval din 2021. Cu toate acestea, banca a anunțat o pierdere de 14 milioane de lei în primul semestru din 2022, un rezultat determinat în principal de creșterea costului total al riscului.

Rezultatul după impozitare este o pierdere de 14 milioane lei, în urma recunoașterii unui provizion exceptional pentru riscuri operationale.În primele șase luni, costul total al riscului s-a ridicat la -93 milioane lei, alimentat de un cost al riscului de credit de -59 milioane lei, ca urmare a creșterii portofoliului de credite, dar și a perspectivelor economice în scădere pentru anumite sectoare. Provizioanele pentru alte riscuri, în valoare de -34 milioane lei, se datorează unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operațional în valoare de -28 milioane lei.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 35% pe an, iar taxele și comisioanele nete au crescut cu 9%. Pentru cheltuielile de exploatare, creșterea se datorează în principal investițiilor realizate în cadrul strategiei de creștere a băncii, care a determinat creșterea anuală a cheltuielilor pentru zona IT, o creștere cu 2% a numărului mediu de angajați și o contribuție mai mare plătită în 2022 către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si Fondul de Rezolutie.

Veniturile nete din dobânzi au ajuns la un total de 313 milioane de lei. Dinamica anuală a beneficiat de creșterea volumelor de credite performante și de îmbunătățirea cu 35 bps a marjei nete de dobândă, alimentată de cresterea ratei dobânzii de referinta la trei luni pentru plasamentele interbancare (principalul reper pentru creditele corporate).

Volumul creditelor performante a crescut cu 23% de la an la an în prima jumătate din 2022, fiind susținut în principal de o creștere a creditelor corporate, în timp ce creditele ipotecare au crescut cu 17%. Creșterea cu 111% a creditelor corporate este o consecință a modificarii definiției segmentelor corporate și IMM în Q3 2021.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 2% față de al doilea trimestru al anului trecut. Raportul net credite/depozite a crescut cu 23 puncte procentuale de la an la an, la 137% (+12 puncte procentuale comparativ cu trimestrul precedent).

Citeste si: Alpha Bank și-a mărit profitul operațional cu peste 50%

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 19,78 miliarde de lei, în creștere cu 24% față de nivelul consemnat în luna iunie 2021.

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 20,02% (-2,13 pp de la an la an), pe fondul creșterii activelor.

În primele șase luni ale acestui an, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 251 miliarde HUF (3.306 milioane de lei) în timp ce profitul consolidat după impozitare a fost de 43 miliarde HUF (562 milioane de lei).

OTP Bank România este subsidiara OTP Group, o bancă universală, prezentă în Europa Centrală și de Est, fiind activă atât în segmentul retail, cât și corporate. Banca ocupă locul 9, după active, în clasamentul jucătorilor bancari din România, potrivit ultimelor date BNR.

Sursa foto: OTP Bank

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: