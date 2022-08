Dobânzi bancare: Topul celor mai bune dobânzi la depozitele în lei la jumătatea lui 2022

Depozitele bancare s-au majorat semnificativ în ultima perioadă, aceasta fiind una dintre metodele prin care poți încerca să îți protejezi bugetul de inflație. Băncile comerciale au crescut dobânzile la depozitele în lei, cele mai avantajoase ajungând până la 9% pe an. Cu toate acestea, dobânzile la depozitele în lei nu au reușit să acopere rata inflației.

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 14,96% în luna iulie a acestui an, de la 15,1% în iunie, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Cu toate acestea, nici măcar cele mai avantajoase depozite bancare nu se apropie măcar de rata inflației. Dacă vrei totuși să-ți securizezi o parte din bani, am creat lista celor mai avantajoase oferte de depozite bancare.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2020 – iunie 2021) este 9,3%, potrivit INS.

Pentru acest calcul am luat ca exemplu un depozit în valoare de 10.000 de lei care va fi restituit după un an. Pentru depozitul menționat, cel mai avantajos depozit bancar din prezent aduce un venit de 810 lei peste 12 luni.

NR. crt Nume bancă DAE* (%) Dobândă 12 luni (%) Câștig real (lei) 1. TBI Bank 8,10 9 810 2. TECHVENTURES BANK 6,94 8 694,42 3. Patria Bank 6,58 8 658,02 4. CEC Bank n/a 7,2 n/a 5. Libra Internet Bank 6,3 7 630 6. Alpha Bank 6,22 7,25 621,62 7. Banca Transilvania 6,08 6,75 607,56 8. Intesa Sanpaolo 6,03 7,25 603,07 9. First Bank 5,67 7,15 567,25 10. OTP Bank 5,59 6,9 559,29 11. Banca Românească 5,44 6,75 544,16 12. Credit Agricole Bank 5,36 6,5 535,71 13. BCR 5,22 5,8 522 14. Raiffeisen Bank 5,22 6,5 521,79 15. BRD 5,09 6,5 509,14 16. Garanti Bank 4,86 6,1 485,98 17. Vista Bank 4,77 6 477,03 18. ING Bank 4,74 6,5 474,11 19. UniCredit Bank 4,14 6 414,06 20. Credit Europe Bank 3,91 4,75 390,78

Sursă date: băncile, Finzoom.ro

Au fost luate în calcul cele mai bune dobânzi la depozitele în lei oferite de băncile enumerate. Majoritatea băncilor oferă dobânzi mai mari la depozitele accesate online.

Primele poziții din clasament nu sunt ocupate de actorii principali din piața bancară românească. Cele mai bune dobânzi la depozite sunt acordate de TBI Bank (9%) cu o dobândă reală de 8,1% și de TechVentures Bank, fosta Bancă Comercială Feroviară (6,94%), cu DAE de 6,94%.

Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este un concept impus atât de către Uniunea Europeană, cât și de către Statele Unite ale Americii, cu ajutorul căruia se exprimă, sub formă de procent, costul total al unui instrument financiar. Astfel, DAE este un indicator care ține seama de toate celelalte comisioane aferente aplicate de bănci și oferă clientului posibilitatea de a compara eficient ofertele bancare.

Cele mai mici dobânzi la depozitele în lei, luând în calcul doar top 20, sunt oferite de către Credit Europe Bank, cu o dobândă de 4,75%, cu un DAE de 3,91%, UniCredit Bank cu 6%, cu un DAE de 4,14% și ING Bank cu 6,5% la depozitul pe un an și un DAE de 4,74%.

Chiar și cele mai mici dobânzi la depozite oferite de bănci sunt reprezentativ mai mari față de anul trecut. Spre exemplu, ING Bank, care oferă un depozit de 6,5% pe an, oferea în septembrie anul trecut 1,2%.

Dintre băncile fruntașe la depozite anul trecut, Garanti Bank, care oferea o dobândă de 2,55% pe an, oferă acum 6,1% pe an, un scor care poziționează banca sub cele zece cele mai avantajoase depozite.

Dobânda la depozite de la principalele bănci din România

Cele mai mari bănci din România, din punctul de vedere al activelor, nu oferă cele mai mari dobânzi la depozitele în lei. Banca Transilvania oferă o dobândă de 6,75% la depozitele pe un an, iar BCR un depozit cu 5,8% dobândă.

Nici BRD, a treia cea mai mare instituție din sistemul bancar românesc, nu este cu mult mai generoasă, și promite clienților o dobândă de 6,5% la un depozit pe un an, o creștere semnificativă față de anul trecut când era de 1,05% pe an.

Raiffeisen Bank oferă aceeași dobândă la depozitele pe un an precum BRD, însă dobândă reală este diferită: 5,22% la Raiffeisen Bank și 5,09 la BRD.

CEC Bank, o altă instituție de credit aflată în top, are una dintre cele mai mari dobânzi la depozite, de 7,2% pe an la cele accesate online.

