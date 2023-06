Depozitele bancare în lei sunt un instrument prin care românii pot să facă profit pe urma banilor ținuți în bancă. Cu toate că la momentul de față dobânzile la depozitele în lei se clasează sub nivelul inflației, previziunile de final de an arată că acest tip de instrument financiar va avea un randament pozitiv la finalul anului. În momentul de față, cel mai avantajos depozit bancar are o dobândă de 8,45% pe an.