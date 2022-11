Românii nu renunță la credite nici în inflație: Raiffeisen își mărește spectaculos profitul pe fondul creșterii creditărilor

Raiffeisen Bank a reușit să obțină un profit net de 920 de milioane de lei în primele nouă luni ale anului, înregistrând o creștere de 43%, an la an, într-un mediu economic plin de provocări din cauza războiului din Ucraina și a presiunilor inflaționiste. Veniturile băncii au crescut la T3 2022 cu 19%, an la an, ajungând la 2,3 miliarde de lei, iar activele totale au depășit 62 de miliarde lei, o creștere de 9% față de 30 septembrie 2021.

Soldul de credite al Raiffeisen Bank a înregistrat un avans important de 27%, la finalul T3 2022 față de T3 2021, susținut în principal de o creștere considerabilă a activității de creditare pentru clienții corporații, de 55%. Trendul de creștere este vizibil și pentru clienții IMM ai băncii, al căror stoc de credite nete a înregistrat un avans de 19% (an la an), o contribuție semnificativă având implementarea schemelor guvernamentale de garantare. În paralel cu avansul finanțărilor acordate clienților săi companii, Raiffeisen Bank și-a asumat rolul de facilitator în tranziția către o economie verde și o comunitate sustenabilă.

La începutul lunii august 2022, Raiffeisen Bank a plasat o emisiune de obligațiuni sustenabile senior nepreferențiale, denominate în lei. Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a atras peste 500 milioane lei, pe o maturitate de 5 ani. Fondurile astfel atrase vor fi utilizate pentru finanțarea exclusivă a proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al băncii (link aici).

„Rezultatele foarte bune înregistrate de bancă dovedesc că suntem pregătiți să ne continuăm dezvoltarea și drumul spre succes, indiferent de contextul economic pe care îl vom parcurge în anii care urmează”, a declarat Zdenek Romanek.

Depozitele clienților au înregistrat o creștere de 7% la finalul T3 2022 (an la an)

“Pornind de la obiectivele financiare și stilul de viață specifice fiecărui client pregătim echipele noastre din unități să ofere cele mai potrivite soluții de planificare financiară. Investim în sănătatea financiară a tuturor clienților noștri prin susținerea planurilor lor.” a adăugat Zdenek Romanek.

Plățile prin cardurile Raiffeisen pentru hoteluri au crescut cu peste 50%, iar cele făcute în restaurante, baruri, pentru concerte sau evenimente au avansat cu 20%, față de trimestrul anterior al acestui an. Numărul tranzacțiilor online efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit a crescut cu aproape 40%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Banca a aderat la schema Transfond și a activat plățile instant din septembrie 2022. Această funcționalitate face ca transferul sumelor mai mici de 50.000 lei, făcute în aplicația Smart Mobile, să dureze doar câteva secunde. La 30 septembrie 2022, numărul plăților prin carduri efectuate de clienții Raiffeisen Bank cu telefonul sau cu ceasul s-a dublat față de T3 2021. În august 2022 am obținut de la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei autorizarea pentru soluția de identificare la distanță aferentă fluxului de înrolare digitală a clienților PF, prin Smart Mobile. Acest pas confirmă calitatea și siguranța soluției de identificare video pusă la dispoziția clienților noștri pentru deschiderea unui cont curent online. La 5 luni de la lansare, Raiffeisen Smart Market, cel mai proaspăt produs digital al băncii, deservește peste 200.000 clienți persoane fizice, pe care i-am recompensat cu peste 90.000 vouchere la 60 de comercianți, 500.000 de puncte de loialitate, cashback de 160.000 euro și oferte avantajoase la produse bancare. Raiffeisen Bank continuă să fie unul dintre liderii pieței cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 570.000 de carduri active.

Citeste si: CEO Provident: Românii cred că agenții noștri sunt bărbați duri cu...

Portofoliul de clienți digitali persoane fizice (1,2 milioane, 54% dintre clienți băncii) a continuat să crească. Zilnic, în medie, peste 360.000 clienți unici folosesc aplicația Smart Mobile, cu un vârf de peste 1,2 milioane de logări într-o zi, în luna august 2022.

Costurile operaționale ale băncii (în jur de 1 miliard de lei) au înregistrat o creștere de 7% an la an, în principal din cheltuielile salariale ca urmare a strategiei băncii de a investi în atragerea și reținerea personalului bine pregătit, dar și prin măsuri menite să compenseze efectele negative ale inflației asupra puterii de cumpărare. Cheltuielile din zona de IT sunt în creștere de la an la an, pe fondul investițiilor continue pentru a putea răspunde nevoilor clienților noștri prin soluții rapide, inovative și accesibile. De asemenea, efectele creșterii generalizate a prețurilor în economie sunt resimțite în costurile băncii cu utilitățile, chirii, combustibili si materiale consumabile. Costul cu provizioanele depășește nivelul înregistrat in primele noua luni din 2021 cu 7%, ca urmare a abordării prudente a băncii, în contextul economic existent. Acesta rămâne însă la un nivel redus pe fondul unui comportament disciplinat al clienților în ceea ce privește respectarea angajamentelor de plată.

Citeste si: Rezerva Federală a SUA a majorat din nou dobânda de referință

Raiffeisen Bank activează pe piața bancară din România de 25 de ani, deservind peste 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: