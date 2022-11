Banca Transilvania a bătut pasul pe loc la 9 luni: Profitul a rămas la fel ca în 2021

Grupul Banca Transilvania a obţinut un profit net consolidat de 1.678 miliarde de lei, după primele nouă luni ale acestui an, din care 1.441 miliarde de lei este profitul băncii. În aceeași perioadă de anul trecut, Grupul înregistrase un profit net consolidat de 1.668 miliarde lei, din care 1.473 a fost profitul băncii.

Aproximativ 237 milioane de lei este profitul net al subsidiarelor şi participaţiilor de capital.



Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la 141 miliarde lei la finalul trimestrului trei din acest an, în creştere cu 6,6% faţă de începutul anului.



Creditele Băncii Transilvania au crescut până la 63,2 miliarde lei. Comparând cu începutul anului, creditele nete pentru persoanele juridice au crescut cu aproape 32%, până la 27,2 miliarde lei, iar creditele nete pentru persoanele fizice au crescut cu 7,4% şi au ajuns la 27,6 miliarde lei. În primele nouă luni, soldul creditelor a crescut cu aproximativ 11,7 miliarde lei, BT acordând 206.000 de credite populaţiei şi firmelor, potrivit comunicatului grupului.



Depozitele clienţilor Grupului BT au ajuns la 113,4 miliarde lei, în creştere cu 5% faţă de începutul anului. 74,6 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice, iar 38,9 miliarde lei depozitele ale persoanelor juridice.



Veniturile operaţionale ale băncii au crescut cu 19%, până la 3,8 miliarde lei, pe fondul creşterii volumelor operaţionale.



Numărul clienţilor activi ai băncii a ajuns la 3,8 milioane, în creştere cu 4,7% de la începutul anului. BT are 313.000 de clienţi activi noi în primele nouă luni din 2022. 84% dintre clienţii băncii sunt digitalizaţi.



"Eficienţa operaţională a băncii a atins nivelul de 52%. Raportul cost/venit s-a păstrat la un nivel confortabil datorită gestionării adecvate a costurilor şi a eficientizării prin digitalizare. Rata creditelor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 2,55%. Gradul de acoperire cu provizioane totale a creditelor neperformante, conform standardelor EBA, este de 187%. Soldul provizioanelor a crescut în primele 9 luni ale anului cu 12,9%, până la 4.079 milioane lei, comparativ cu soldul de la finalul anului 2021, când era de 3.614 milioane lei. Banca a menţinut politica de provizionare foarte prudentă. Solvabilitatea băncii fără profitul ultimului trimestru este de 22,05%, iar cu profitul inclus, este de 23,05%", se mai arată în comunicat.



Pe de altă parte, documentul precizează că integrarea Ţiriac Leasing în Grupul BT este în desfăşurare, iar fuziunea este estimată în decembrie.



BT Asset Management a devenit cel mai mare administrator de active din România, cu peste 4 miliarde lei în administrare prin cele 17 fonduri deschise de investiţii. BTAM se apropie de 100.000 de clienţi. BT Mic, cel mai mare jucător în microfinanţare, a ajuns la 14.500 de clienţi, din care peste 75% sunt la primul credit.



"Am continuat creşterea constantă a numărului clienţilor şi tranzacţiilor, cu o dinamică mult peste media pieţei. Am crescut susţinut şi am finanţat companiile şi oamenii, în ciuda faptului că piaţa financiară este mai plină de incertitudini ca oricând şi costurile de finanţare şi cerinţele de capital sunt factori suplimentari care induc incertitudine în economie. Rămânem şi pe viitor ataşati de obiectivul nostru - de a fi principalul susţinător al economiei şi al statului, pentru dezvoltarea României", a afirmat Omer Tetik, Director General BT.

Sursa foto: Shutterstock

