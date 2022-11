Un nou eveniment care zguduie piața criptomonedelor: miliarde evaporate peste noapte și faliment

Anul trecut, piața criptomonedelor era într-o sărbătoare continuă, alimentată de un Bitcoin tranzacționat la 69.000 de dolari per unitate. Unii investitori debordau de optimism, anunțând că Bitcoin va ajunge la 100.000 de dolari per unitate. La 12 luni distanță, Bitcoin se zbate la 16.000 de dolari per unitate, după ce piața a fost lovită de mai multe falimente ce au lăsat numeroși investitori fără bani. Un ultim șoc primit de piață vine de la platforma de tranzacționare FTX.