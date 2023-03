Adrian Dinculescu, Namiral: „Din păcate, nu toată lumea e familiarizată cu tehnologia"

Adrian Dinculescu, Head of Sales & Presales CEE Managing Director la Namiral, a vorbit la Digital Banking Scorecard despre soluțiile oferite de compania sa pentru instituțiile care implementează KYC.

KYC (Know Your Customer) este un proces utilizat de instituțiile financiare și alte companii pentru a verifica identitatea și informațiile despre clienții lor. Scopul KYC este de a preveni spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități ilegale. Procesul KYC implică colectarea și verificarea informațiilor personale și financiare ale clienților, inclusiv nume, adresă, dată de naștere, număr de identificare și sursa de fonduri.

În plus, KYC poate include și verificarea istoricului de credit al unui client și verificarea împotriva listelor de interdicție sau a altor liste de verificare a riscurilor. Implementarea KYC este esențială pentru a proteja instituțiile financiare și a asigura conformitatea cu reglementările locale și internaționale.

„În momentul ăsta, clienții noștri pot folosi trei soluții. Avem identificarea asistată, atunci când un operator asistă clientul pe întreg procesul de identificare. Apoi, avem identificare neasistată, dar cu validarea sincron a datelor in back-end și, la final, a unui agent. Și a treia soluție, pe care toate instituțiile financiare, și nu doar acestea, vor să o implementeze, este identificarea complet neasistată. Firește, depinde de modelul de business sau instituție, în anumite situații nu poți să faci self onboarding, pentru că tipologia clientului cere o identificare asistată. În plus, din păcate, nu toată lumea e familiarizată cu tehnologia", a spus, printre altele, Adrian Dinculescu.

Future Banking a lansat o nouă ediție a raportului de progres al digital banking pe piața locală, Digital Banking Scorecard, care analizează principalele elemente care facilitează digital bankingul în acest moment. Poți citi raportul aici.

Conferința Digital Banking Scorecard este un eveniment realizat de Future Banking și susținut de FintechOS, ING Bank, UniCredit Bank, IDnow, Raiffeisen Bank, Namirial, First Bank, Banca Transilvania, 123 Credit, Autonom și Imod Flowers.

