Dezvoltatorul şi operatorul danez de proiecte eoliene, solare şi hibride, Eurowind Energy a semnat o facilitate de credit în valoare de 65,33 de milioane de euro pentru construcţia parcului eolian de la Pecineaga, cu o capacitate totală de 48 MW, iar Banca Comercială Română şi Erste Group Bank au finanţat în proporţie egală creditul de investiţii, fiecare contribuind cu 32,66 milioane de euro.

Creditul are maturitate la finele anului 2040 şi acoperă 70% din costurile totale de dezvoltare ale parcului de la Pecineaga. În plus, cele două bănci asigură un pachet mai amplu în valoare de 18 milioane de euro, ce include finanţarea TVA aferentă investiţiilor şi alte produse dedicate susţinerii proiectului Pecineaga.



Parcul eolian de 48 MW de la Pecineaga, dezvoltat de Eurowind Energy, este programat să devină funcţional în primul trimestru al anului 2025. Acesta va avea o capacitate de producţie de aproximativ 176.000 MWh pe an şi va putea alimenta până la 48.000 de gospodării cu energie verde. Parcul eolian presupune o investiţie de aproximativ 93 de milioane de euro.



Eurowind Energy este un dezvoltator şi operator danez de proiecte eolienne, solare şi hibride, cu sediul central în Hobro, Danemarca. Grupul Eurowind are peste 570 de angajaţi în 15 ţări europene şi în SUA. Eurowind Energy este prezent pe piaţa din România din anul 2011.



Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. 45,000 de angajaţi deservesc 16 milioane de clienţi în cadrul a 1.950 de unităţi din 7 ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia). La sfârşitul lui 2023, Erste Group deţinea active totale în valoare de 337 miliarde euro şi înregistra un profit net de 2,99 miliarde euro.



Banca Comercială Română, membră a Erste Group, oferă o gamă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 319 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 63% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless).

Sursa foto: Vladimka production / Shutterstock.com

