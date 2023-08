Creșterea dobânzilor a umflat profitul BRD: acesta a crescut cu 24%

BRD-Groupe Societe Generale (BRD) a raportat un profit net de 767,5 milioane de lei, în primele şase luni ale anului, cu 24% peste cel din prima jumătate a lui 2022, în principal datorită creşterii veniturilor din dobânzi.

Evoluția principalilor indicatori financiari și comerciali ai BRD Groupe Société Générale la 30 iunie 2023, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară :

Creștere puternică a creditării, susținută de dinamica aferentă companiilor și de reziliența segmentului de retail:

• creșterea creditării companiilor la un nivel ridicat (+18% în dinamică anuală), susținută atât de segmentul IMM (+29% în dinamică anuală), cât și de cel al companiilor mari (+12% în dinamică anuală)

• producție record de credite de consum în S1 (+13% în dinamică anuală) și T2 (+20% în dinamică anuală)

• finanțare activă a IMM-urilor în cadrul IMM Invest Plus: credite aprobate în S1 2023 în valoare de 1,6 miliarde lei

• implicați în susținerea tranziției către sustenabilitate: finanțări sustenabile acordate în S1 2023 în valoare de 1,2 miliarde lei

• performanță solidă a finanțării prin leasing (+18% față de 30 iunie 2022)

Depozitele clienților au ajuns la 58,4 mld. lei la finalul lunii iunie 2023, mai mari cu +8,9% în dinamica anuală, cu un avans de +6,6% an pe an pe segmentul retail și de +13,3% an pe an pe segmentul companiilor. În contextul unor rate ridicate și, deci, al unei remunerări competitive, depozitele la termen ale persoanelor fizice continuă să crească puternic. Pe segmentul companiilor s-au înregistrat intrări nete mai mari din partea clienților companii mari (+21,8% an pe an) și, într-o măsură mai mică, din partea IMM-urilor (+2,5% an pe an).

• Depozitele se consolidează în creștere, +9% în dinamică anuală

• Transformarea digitală și adoptarea ei de către clienți accelerează

• 1,3 milioane de utilizatori ai aplicației de mobile banking YouBRD, în creștere cu 45% față de aceeași perioadă a anului trecut

• îmbunătățire continuă a experienței utilizatorului prin adăugarea de noi facilități

• creștere consistentă a numărului de tranzacții

• plăți instant disponibile pentru companii

Profitul net BRD a crescut cu 24,4%

Creditele nete ale Grupului BRD (inclusiv creanțele din leasing) au înregistrat la 30 iunie 2023 un ritm ridicat de creștere anuală, de +8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea a fost susținută de o activitate de creditare robustă pe segmentul companiilor, în timp ce dinamica pe segmentul retail a fost mai atenuată, reflectând impactul măsurilor de înăsprire a politicii monetare și scăderea puterii de cumpărare.

Soldul creditelor nete pe segmentul retail a crescut cu +2,3% an/an, la finalul lunii iunie 2023 (persoane fizice +1,8% an/an și companii mici +16,0% an/an). Evoluția a fost susținută în principal de producția de credite de consum, care a crescut cu +13% în semestrul I din 2023 față de ac

• creștere solidă a veniturilor, cu veniturile nete din dobânzi (+18,3% în dinamică anuală) și activitatea de tranzacționare, factori principali ai creșterii

• evoluția cheltuielilor operaționale (+10,7% în dinamică anuală) influențată de o piață a muncii tensionată și de inflația ridicată

• calitate solidă a activelor: rata creditelor neperformante a ajuns la un nou minim istoric de 2,2%, iar rata de acoperire cu provizioane se află la un nivel confortabil

• profit net ridicat: 768 milioane lei în comparație cu 617 milioane lei în primul semestru din 2022, în creștere cu 24,4% în dinamică anuală

• rentabilitatea capitalurilor proprii de 20% în comparație cu 15,6% în primul semestru din 2022

Schimbare la cârma BRD România: După 7 ani François Bloch predă poziția de CEO

Banca a anunţat că Francois Bloch renunţă la poziţia de director general al BRD - Groupe Societe Generale, începând cu data de 26 septembrie a acestui an, pentru a prelua alte responsabilităţi în cadrul Grupului Societe Generale.

În locul său, Consiliul de Administraţie al BRD a decis numirea Mariei Rousseva, pentru un mandat de patru ani. În prezent, Maria Rousseva ocupă funcţia de director general adjunct al BRD.

Sursa foto: shutterstock

