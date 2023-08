Maria Rousseva a fost nominalizată în funcția de CEO al BRD și Chief Country Officer pentru Grupul Société Générale în România. Mandatul este de 4 ani și numirea intră în vigoare din 26 septembrie 2023, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a României. François Bloch a preluat o nouă poziție în cadrul Grupului Société Générale, care va fi anunțată ulterior.

Maria Rousseva a fost Membru al Comitetului Director BRD și din 2022, este Deputy CEO Global Corporates BRD. Maria are peste 23 de ani de experiență în industria bancară, din care 18 ani în poziții de management în cadrul Grupului Société Générale, inclusiv Deputy CEO la Expressbank în Bulgaria din 2012 până în 2015, CEO și Chairman of the Executive Board la Societe Generale Bank Serbia din 2015 până în 2019 și Deputy CEO în cadrul Rosbank din 2019 până în 2022.

Pe parcursul carierei sale, și-a creat o bază solidă în dezvoltarea și implementarea cu succes a strategiilor de business, expansiune comercială, optimizarea eficienței și dezvoltarea oamenilor.

Maria este absolventă a Universității Leipzig din Germania, având o Diplomă de master în Studii comerciale.

“Sunt încrezător că, prin abilitățile solide de leadership și prin experiența sa de business, Maria va contribui la dezvoltarea BRD ca unul din liderii sectorului bancar românesc și ca referință în domeniul finanțărilor sustenabile, în linie cu roadmap-ul strategic”, a declarat Giovanni-Luca Soma, Head of International Retail Banking pentru Europa, în cadrul Société Générale, și Președinte al Consiliului de Administrație BRD.

“Aș dori să îi adresez multe mulțumiri lui François pentru dedicarea sa în acești 7 ani, în care a accelerat ambițiile BRD în materie de digitalizare, a menținut o foarte bună calitate a portofoliului băncii, în timp ce a a generat plus valoare pentru clienți și a consolidat parteneriatul cu sectorul corporate”, a adăugat Giovanni-Luca Soma.

François Bloch a condus BRD - Groupe Société Générale începând cu decembrie 2016, timp în care a asigurat o performanță o solidă a băncii, în materie de lichiditate și capital și a dezvoltat un model de business robust, adaptat la nevoile clienților, precum și noi produse și canale de distribuție.

“Le mulțumesc colegilor mei și partenerilor pentru toți acești ani în care am continuat să creștem împreună, să susținem marile proiecte și ambiții ale clienților noștri și să deschidem noi posibilități pentru România. Am toată încrederea în viitorul acestei bănci, sub leadership-ul Mariei și cu o echipă performantă alături”, a declarat François Bloch.

