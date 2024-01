Consiliul Concurenței stă cu ochii pe preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intenţionează să preia First Bank S.A, a anunţat autoritatea de concurenţă, scrie Agerpres.

Intesa Sanpaolo S.p.A. este activă în principal în domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mamă a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent în România prin intermediul subsidiarei române, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.

First Bank S.A. este o instituţie de credit activă pe piaţa serviciilor financiar-bancare din România, care operează o reţea de 40 de sucursale şi oferă servicii atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

Conform prevederilor Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 zile de la data prezentului anunţ.

Intesa Sanpaolo va prelua First Bank din România

Intesa Sanpaolo SpA a finalizat negocierile pentru preluarea First Bank din România, de la fondul american de investiţii J.C. Flowers. Comentând acordul de cumpărare de acțiuni de către Grupul Intesa Sanpaolo pentru achiziționarea a 99,98% din acțiunile First Bank S.A. de la fondul privat de investiții american J.C. Flowers & Co., Marco Elio Rottigni, șeful Diviziei Bănci Subsidiare Internaționale a Intesa Sanpaolo, a declarat:

„Le urăm bun venit angajaților și clienților First Bank în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo. Această operațiune ne dublează prezența în România, o țară cu o creștere economică importantă, cu legături puternice cu Italia, și este în linie cu strategia noastră de a profita de oportunități de valoare, menținând în același timp accentul pe creșterea organică si pe stimularea profitabilitatii. Extinderea în România consolidează poziția noastră de bancă solidă în Europa Centrală și de Est și sprijină în mod activ internaționalizarea companiilor italiene. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm în curând cu noii noștri colegi."

Clasamentul primelor zece bănci din România, care dețin o cotă de piață de 87,68%, se va schimba, conform noilor anunțuri care au încins piețele financiare românești. După ce UniCredit va încheia preluarea AlphaBank, banca controlată de italieni va deveni cea de a treia instituție financiară ca nivel de active din România, detronând francezii de la BRD. Italienii au mai adus o bancă în topul primelor zece bănci românești: Intesa Sanpaolo ar putea ajunge pe locul zece ca nivel de active în România, după achiziția First Bank.

Sursa foto: First Bank

