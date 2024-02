Grupul bancar Societe Generale ar urma să renunţe anul acesta la aproximativ 900 de angajaţi din Franţa, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în cadrul eforturilor directorului general Slawomir Krupa de a reduce costurile pentru a majora profiturile.

Sunt vizate în special locurile de muncă de pe segmentul IT şi funcţiile auxiliare de la sediul central al băncii din cartierul de afaceri La Defense, în Paris. Planul de concedieri este bazat pe plecări voluntare, susţin sursele, conform Agerpres.ro.



Acestea adaugă că numărul exact de locuri de muncă desfiinţate va fi între 900 şi 1.000, reprezentând mai puţin de 2% din forţa totală de muncă din Franţa.



Reprezentanţii SocGen nu au dorit să comenteze informaţia.



Conform raportului financiar al băncii din primul semestru din 2023, Societe Generale are aproximativ 52.000 de angajaţi în Franţa şi aproximativ 112.000 la nivel mondial.



Banca va raporta săptămâna viitoare, în 8 februarie, rezultatele din 2023.



Publicaţia franceză Les Echos a fost sâmbătă prima care a informat în legătură cu reducerile de locuri de muncă.



Noul CEO, Slawomir Krupa, a promis că va reduce cheltuielile cu 1,7 miliarde de euro până în 2026 şi de asemenea că va coborî raportul costuri-venituri până sub pragul de 60%, în încercarea de a îmbunătăţi soliditatea financiară a grupului.

Sursa foto: ARtemisDiana / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: