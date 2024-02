Aplicația de cumpărături a tbi bank introduce noi opțiuni pentru achizițiile de cadouri de Ziua Îndrăgostiților, oferind opțiuni de finanțare în 4 rate fără dobândă sau de până la 60 de rate fixe pentru cumpărături de peste 1.000 de lei.

Ziua Îndrăgostiților este o ocazie excelentă pentru a alege un cadou special pentru cei dragi. Pentru a-i ajuta pe clienți să se descurce într-un context economic dificil, tbi bank le oferă o aplicație modernă de shopping, cu acces la peste 1400 de magazine online și posibilitatea de a cumpăra în rate fără dobândă, prin intermediul instrumentului de finanțare Buy Now Pay Later. Peste 200.000 de utilizatori folosesc deja în mod constant aplicația pentru a cumpăra rapid și ușor bijuterii, ceasuri, haine sau parfumuri, electronice, mobilă sau chiar produse de înfrumusețare și farmaceutice beneficiind de plata în 4 rate fără dobândă sau de până la 60 de rate fixe pentru cumpărături de peste 1.000 de lei.

„De Ziua Îndrăgostiților, mulți români își doresc să aleagă un cadou special pentru cei dragi, în ciuda creșterilor semnificative de prețuri din ultimul an. Noi le acordăm asistență cu ajutorul unei aplicații moderne, rapide și în condiții de finanțare avantajoase”, spune Teodora Șaguna, Group Head Of In App Shopping, tbi bank.

Clienții își pot plăti rapid și ușor ratele prin intermediul aplicației, unde își pot înscrie cardul și pot stabili plăți recurente. Aplicația poate fi descărcată gratuit, permițând o înregistrare rapidă și ușoară prin intermediul e-mailului și al numărului de telefon, atât pentru clienți, cât și pentru cei care nu sunt clienți tbi. Clienții tbi bank pot accesa o limită de cumpărături în cadrul aplicației, în timp ce cei care nu sunt clienți pot obține cu ușurință o limită de cumpărături făcând prima lor achiziție prin intermediul aplicației. Produsele pot fi returnate în mod convenabil, tot prin intermediul aplicației.

În plus, cumpărătorii sunt înscriși automat la o tragere la sorți în care pot câștiga un voucher de călătorie de 1.000 de euro, până pe data de 18 februarie. Utilizatorii se califică pentru premiu dacă plasează o comandă la unul dintre magazinele disponibile în aplicația tbi, în perioada campaniei. Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți. În luna februarie, printre domeniile de interes pentru cumpărători se numără florile, ceasurile și bijuteriile, parfumurile, îmbrăcămintea și încălțămintea.

Sursa foto: shutterstock

