Agista intră într-o nouă etapă de dezvoltare si anunță extinderea responsabilităților echipei de Board

Fondul de investiții de growth equity Agista intră într-o nouă etapă de dezvoltare și anunță extinderea responsabilităților Consiliului de Administrație. Consiliul va avea rol executiv cu focus pe performanță operațională și diversificarea portofoliului.

Agista trece de la o etapă în care focusul echipei a fost acela de a plasa capitalul, la o etapă hibridă, în care managementul companiilor din portofoliu necesită o atenție sporită. În această fază de dezvoltare va continua activitatea de investment, creând premise excelente pentru ca Agista să poată genera valoare considerabilă pentru acționarii săi. Această decizie strategică urmărește crearea unui cadru managerial menit să maximizeze oportunitățile de dezvoltare ale companiei și să conducă la nivelul următor strategia de creștere a acesteia.



„Această mișcare strategică are la bază credința că, pentru a atinge potențialul maxim, companiile au nevoie de management cu competențe cât mai diverse. Agista a avut o traiectorie ascendentă, reușind în timp record să se impună pe piața de PE locală ca fiind unul dintre cele mai agile fonduri de growth equity. Și, tocmai pentru a facilita tranziția către o nouă etapă de creștere, diversificare și consolidare a companiei, am adoptat această soluție de management, care servește misiunii Agista nu doar prin mixul de competențe manageriale și know-how, ci și prin accesul rapid la resursele și sinergiile din cadrul grupului”, a declarat Andrei Cionca, membru Consiliului de Administrație Agista.



„Am luat această decizie împreună cu echipa cu credința că, la doi ani de la lansare, Agista e pregătită pentru o nouă etapă de dezvoltare accelerată. Alături de echipa de investment, din rolul de CEO, am reușit să punem Agista pe o traiectorie ascendentă. Am setat sistemele potrivite, am pivotat ca model de business pentru a ne adapta pieței, avem o echipă robustă de investment și un pipeline strategic semnificativ care va genera continuitate și valoare pentru acționarii noștri. Toate acestea au oferit un momentum de creștere pentru Agista. Mai departe, pentru a atinge potențialul maxim într-un timp cât mai scurt, e momentul oportun ca boardul Agista să își amplifice implicarea și să ofere suport sporit echipei de investment. Mă bucur să fiu parte din acest nou capitol al Agista din rolul de membru al boardului,” a declarat Nick Kovacs, membru al Consiliului de Administrație Agista.



Din Consiliul de Administrație al Agista fac parte încă de la înființare Andrei Cionca - cofondator, Nick Kovacs - acționar fond (care a îndeplinit funcția de CEO al companiei de la înființarea acesteia) - și Anca Manițiu, toți trei cu o vastă experiență în domeniul investițiilor și al managementului afacerilor și restructurării. Prin diversitatea competențelor, echipa executivă va conferi Agista un avantaj competitiv major, contribuind la consolidarea și extinderea rapidă a poziției fondului de growth pe o piață în continuă evoluție.



Andrei Cionca, unul dintre cei mai apreciați antreprenori vizionari ai generației sale, a anticipat nevoile mediului de afaceri românesc și a setat noi standarde ale succesului în business ca fondator al companiilor CITR, ROCA, ROCA X și AGISTA. Experiența de peste 20 de ani în business și aportul substanțial la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial românesc i-au adus recunoașterea comunității, fiind unul dintre cei mai admirați CEOs și formatori de opinie ai generației sale.



Anca Manițiu este expert în gestiune financiară și de risc, cu peste 25 ani de experiență în domeniul financiar și bancar. Experiența sa bancară este deopotrivă consolidată de cei peste 10 ani de experiență în piața de capital și private equity, ceea ce îi oferă Ancăi perspectiva de ansamblu necesară pentru a anticipa impactul fiecărei decizii în orice punct din lanțul investițional.



Nick Kovacs este un investitor și antreprenor cu o vastă experiență în private equity, M&A și real estate cu peste 15 ani de experiență în investment, încheierea de tranzacții, bănci și imobiliare, inclusiv 9 ani de activitate în managementul fondurilor de investiții. Nick investește activ pe piaţa de capital locală şi în fonduri de private equity precum ROCA Investments, ROCA X și Agista cu focusuri diferite. Viziunea acestuia despre private equity este că această industrie reprezintă cu adevărat cheia pentru dezvoltarea economiei românești. Mizează pe corelația directă dintre gradul de prezență a fondurilor de investiții într-o economie și gradul ei de dezvoltare și își propune să contribuie susținut la dezvoltarea acestei industrii.



Fondul de investiții de growth Agista, în curs de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, susține prin capital și know-how acele IMM-uri românești ale căror produse și servicii sunt sau devin esențiale pentru societate. Cu specific de acționar minoritar, Agista investește tichete între 2-5 milioane euro și acționează ca un investitor ancoră, cu rol strategic, contribuind la dezvoltarea rapidă și sănătoasă a companiilor în care investește. Prin parteneriatul cu Agista, companiile beneficiază de soluții personalizate, ghidaj și networking, având alături un partener de creștere în perspectiva transformării în campion regional.



Agista investește în toate domeniile de activitate, dar urmărește preponderent industriile: IT&C, healthcare, reciclare și agritech. De la lansare și până în prezent, Agista a investit în Eplus Smart Energy, Dendrio Solutions, GRX - de curând FORT, Top Tech, Bittnet Group și Centrokinetic.

