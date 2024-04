S-a lansat oficial Salt Bank: câți bani ar putea primi membrii „fondatori” peste un an

A fost lansată oficial instituția financiară Salt Bank. Aceasta poate fi considerată prima bancă românească 100% digitală. Ea a apărut după ce Banca Transilvania a cumpărat Idea Bank și a trecut instituția financiară printr-un proces important de reconfigurare.

„Astăzi suntem LIVE nu doar în România, ci în Austria, Germania, Franța, Belgia, Olanda, Italia, Spania și Regatul Unit al Marii Britanii” a precizat Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.



Idea::Bank este cea de-a treia bancă cumpărată de Banca Transilvania, după Volksbank și Bancpost. După preluarea Idea::Bank, Banca Transilvania a mai preluat și OTP Bank România.

„Acum un an s-a scris prima linie de cod și s-au făcut primele setări în cloud pentru acest proiect(...) Am avut o abordare diferită. Noi suntem la mijlocul dintre ce înseamnă un fintech și o bancă tradițională. Am vrut să aducem ce este mai bun din cele două lumi. Din lumea Fintech venim cu o abordare fresh, de la băncile tradiționale aducem siguranța, încredere”, a precizat Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.

O primă strategie pe care Salt Bank a mizat pentru a atrage utilizatori este aceea de a le oferi primilor clienți înrolați statutul de fondator. Ce înseamnă acest statut? Clienții înscriși înainte de lansare beneficiază de o serie de opțiuni descrise ca fiind exclusiviste, precum:

5 puncte de fondator și câte un punct suplimentar pentru fiecare persoană pe care o convingi să își facă cont accesând codul tău de recomandare. În timp, aceste puncte vor putea fi transformate în bani, iar dacă Salt se va lista la bursă, punctele vor putea fi transformate în acțiuni Salt Bank, precizează reprezentanții instituției financiare. Valoarea punctelor va crește pe parcursul primului an de la lansare, în funcțîe de numărul de persoane înrolate.

Asigurare de călătorie Alianz

Card Mastercard Platinum

Prioritate pe viață în Care Center

„Peste un an intenționăm să transformăm punctele în bani. Ai primit 5 puncte la înrolare, de exemplu, ai mai adus 3 prieteni și anul viitor, la finalul lunii martie, pentru cele 8 puncte de fondator, dacă se întamplă totul conform estimărilor, adică un sfert de milion de clienți, poți primi în jur de 400 de lei(...) Poți să alegi să transformi punctele de fondator în acțiuni pentru atunci când ne listăm. Estimăm că ne vom lista în 3-4 ani. Pentru 8 puncte primești 8 acțiuni”, adaugă Gabriela Nistor.

Sursa foto: Salt bank

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: