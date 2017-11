Scooterson, startup-ul cu sediul in San Francisco, California, dar a carui poveste a inceput in Arad, a ajuns, cu scuterul electric inteligent dezvoltat de acestia, in top 15 finalisti la o competitie de startup-uri din Los Angeles dedicata revolutionarii transportului urban.

Scuterul electric al celor de la Scooterson este creatia lui Mihnea de Vries si a fost dezvoltat impreuna cu o echipa a caror membri sunt in mare parte din Arad. Scooterson este mai mult decat un scuter simplu, pentru ca este conectat la telefonul mobil. Vehiculul e controlat fara manere de acceleratie si nici nu are cheie de contact. Scooterson intelege cat de rapid vrei sa mergi in functie de cat de puternic impingi din picior. Are frane si il poti controla usor daca va merge prea rapid....