In cadrul campaniei de Black Friday 2017, desfasurata in perioada 10-26 noiembrie, Telekom Romania ofera orice smartphone la pretul de 1 leu, la contractarea unui abonament de voce mobila, prin portarea de la abonament din alta retea in reteaua Telekom si continua promisiunea #netliberare de a face posibila comunicarea fara limite.

Astfel, incepand de astazi, clientii pot opta, in limita stocului disponibil de Black Friday 2017, pentru Samsung Galaxy S8 la pretul de 1 leu (redus de la 3.599 lei) sau Iphone 7 32GB la 1 leu (redus de la 3.299 lei), la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 45, contractat pe o perioada de 24 de luni, respectiv pentru Samsung Galaxy S7 32GB la pretul de 1 leu (redus de la 2.999 lei) la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii...