In perioada 16 - 19 noiembrie 2017, Black Friday la Vodafone Romania vine cu reduceri la toate smartphone-urile din portofoliu, precum si la tablete, accesorii si abonamente. Reducerile de Black Friday ajung pana la 100% pentru telefoane, pana la 50% pentru accesorii si pana la 25% la tablete. Clientii pot alege dintr-o oferta variata de abonamente cu numar nelimitat de minute si serviciul de roaming inclus, abonamente de date cu reducere de 50% si bonusuri de zeci de GB.

Abonatii Vodafone Romania existenti beneficiaza, la reinnoirea abonamentului facuta online, pe www.vodafone.ro, de o reducere de 100% pentru primele trei luni din perioada acestuia.

Din portofoliul de smartphone-uri, modele precum iPhone 8, Samsung Galaxy S8 sau Huawei P10 pot fi achizitionate cu reduceri de pana la 240 euro, in functie de abonamentul ales.

Abonamente la reducere de Black Friday 2017

In plus, utilizatorii care opteaza pentru abonamentele RED 13 sau RED 15 primesc un bonus anual de 50 GB trafic de date, iar pentru abonamentele RED 18, 22, 26 si 31, bonusul de date este de 100 GB.

Ofertele disponibile in perioada Black Friday pentru telefoane, abonamente noi, accesorii, tablete si bonusurile de date sunt accesibile in toate magazinele Vodafone, ale partenerilor, precum si pe www.vodafone.ro si in aplicatia MyVodafone.

Operatorul Telekom a anuntat, de asemenea, preturi de la 1 leu la telefoane mobile, de Black Friday.