Cum poți afla dacă Facebook ți-a compromis numărul de telefon sau adresa de email

Facebook a avut parte de o breșă de securitate destul de serioasă, care a ieșit la iveală de curând, ocazie cu care s-a aflat că peste 533 de milioane de conturi au fost compromise.

În urma breșei au fost compromise numere de telefon și adrese de email. Unul dintre numerele de telefon ale lui Mark Zuckerberg a fost și el compromis.

Compania a spus că problema este mai veche, din 2019 și că au rezolvat breșa de mai bine de un an și jumătate, dar autoritățile au început și ele să investigheze cazul, relatează BBC. Așa că poziția Facebook s-ar putea schimba în acest caz, dacă investigațiile scot la iveală alte aspecte îngrijorătoare.

Facebook le cere utilizatorilor încă din 2011 să-și introducă numărul de telefon, primul motiv folosit de companie fiind acela de a introduce o metodă „mai sigură”, în doi pași, de autentificare pe profilul de Facebook. În plus, mai sunt și cei care și-au făcut cont pe rețeaua de socializare folosindu-și direct numărul de telefon.

Nu este prima breșă de la Facebook, nici prima oară când se discută despre volumul uriaș de informații pe care compania îl stochează despre utilizatorii săi. Compania spune că le folosește în scopuri strict comerciale, pentru a eficientiza distribuția de reclame online în cadrul rețelei sale, pentru a le livra utilizatorilor acele produdse și servicii care să le vizeze interesele.

Totuși, problema cea mai mare este aceea că Facebook poate afla și mai multe despre tine. Dacă numărul tău de telefon este aosciat cu contul de Facebook, compania îți știe și numărul de telefon, dar și pe toți cei pe care îi ai agendă. Cei de la Facebook știu cu cine ai vorbit, de cât ori ai vorbit și de unde ai vorbit. Îți știu adresele IP de pe care te-ai conectat la internet.

În clipul de mai jos puteți vedea reacția jurnalistului DeGraft Mensah, de la BBC, când află cât de multe informații deține Facebook despre el.

Dacă breșa de la Facebook de sperie, există o soluție să-ți verifici numărul de telefon sau adresa de email asociată cu contul de Facebook pentru a afla dacă au fost compromise. Se numește Have I Been Pawned și-ți poți verifica datele aici.

Nu garantez eficiența 100% a acestei soluții, dar am comparat două adrese de email. Una de care am avut grijă și de care mă așteptam să fie sigură, asociată cu contul de Facebook, iar cealaltă, una despre care și eu știam că este compromisă pentru că am folosit-o pentru a crea conturi pe tot felul de site-uri de jocuri, de tool-uri, arhive foto și așa mai departe. Adresa de email de sacrificiu.

Cea pe care o știam sigură a rămas sigură (ce ușurare). Cealaltă era, evident, compromisă. Mi-am verificat și numărul de telefon, care nu este asociat cu contul de Facebook în niciun fel, și pare că încă este sigur.

Așadar, cu acest tool puteți verifica orice adresă de email sau număr de tefelon, indiferent dacă sunt asociate sau nu cu contul de Facebook.

