După ce a fost amendată recent cu 220 de mil. de euro, compania Google e în centrul unei noi investigații

Autoritățile vor să evalueze dacă gigantul de tehnologie și-a favorizat propriile servicii de promovare online, încălcând astfel normele antitrust ale Uniunii Europene.

”Google colectează date pe care le folosește pentru advertising targetat, vinde spațiu de reclamă și acționează de asemenea ca un intermediar de advertising online. Deci, Google operează la toate nivelurile procesului de advertising online. Suntem îngrjijorați de faptul că Google ar îngreuna posibilitatea competitorilor din advertising online de a concura pe această piață”, a precizat Margrethe Vestager, Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene

Ca parte a noii investigații, Comisia Europeană va evalua restricțiile impuse de către Google în ceea ce privește abilitatea advertiserilor, publisherilor și a altor jucători terți de a accesa date referitoare la identitatea și comportamentul utilizatorilor.

