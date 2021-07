HMD Global, compania care deține licența Nokia pentru telefoane, anunță trei telefoane noi și un nou portofoliu audio. Este vorba de Nokia XR20, descris de companie ca fiind smartphone-ul care ”poate rezista mult mai mult decât veți cere vreodată”, Nokia C30, cu cel mai mare ecran și cea mai mare baterie de pe un produs Nokia, și Nokia 6310, un clasic al anilor 2000 reimaginat.

„Urmărim în detaliu punctele nevralgice ale consumatorilor în ceea ce privește durabilitatea și longevitatea. Am realizat un raport global de tendințe și am constatat că 73% dintre consumatori vor să-și păstreze telefonul mai mult timp și ar face-o dacă dispozitivele lor ar putea fi întreținute odată cu trecerea timpului. La HMD, le permitem oamenilor să evite înlocuirea timpurie a dispozitivului și încurajăm un consum mai sustenabil prin promisiunile noastre de longevitate. Suntem încântați să anunțăm acum Nokia XR20, un telefon pregătit pentru viață, cu designul nostru consacrat: elegant, nordic, construit atât pentru consumatori, cât și pentru companii. Astăzi creștem totodată și seriile X și C cu două modele care reprezintă aceste game prin excelență. Scopul nostru este să le oferim oamenilor produse pe care le vor iubi, în care pot avea încredere și pe care vor dori să le păstreze mai mult timp.”, a spus Florian Seiche, CEO, HMD Global.

Cu rezistență la temperaturi extreme, protecție împotriva scufundarilor subacvatice de până la 1,8m, 1 oră sub apă, noul Nokia XR20 este conceput pentru condiții mult mai dure decât provocările vieții cotidiene, consideră compania. Nokia XR20 dispune de unul dintre cele mai puternice ecrane pentru un plus de liniște: Corning® Gorilla® Glass Victus™.

Nokia XR20.



Pentru a-i testa durabilitatea, legenda fotbalului brazilian Roberto Carlos și campioana mondială feminină la freestyle Lisa Zimouche au trecut noul Nokia XR20 printr-o serie de teste dure – de la scufundarea în apă înghețată până la lovirea, răsucirea și aruncarea telefonului cu ecranul înainte pe un teren de fotbal din pietriș betonat. Nokia XR20 vine cu patru ani de actualizări lunare de securitate, trei ani de actualizare a sistemului de operare și o garanție extinsă de trei ani.

”Dacă intervine neașteptatul, acest lucru este întâmpinat și de înlocuirea gratuită a ecranului pe o perioadă de un an”, precizează compania.

Nokia C30

Nokia XR20 are o cameră duală de 48MP + 13MP cu optică ZEISS, OZO spatial audio. Noul mod SpeedWarp, viteză 5G și încărcare wireless de 15W. Noul Nokia C30 vine cu cea mai mare baterie și cel mai mare ecran de pe un smartphone Nokia. Are un ecran de 6,82 inch HD+, baterie de 6.000 mAh și o carcasă robustă din policarbonat. În ceea ce privește noul 6310, acesta este un clasic reimaginat, care a păstrat celebrul joc Snake.

Nokia 6310.

Noile accesorii audio Nokia lifestyle aduc fanilor un sunet fiabil și în deplasare. Simplificat în patru linii noi, distincte, Go, Micro, Comfort și Clarity, fiecare gamă aduce valoare maximă prin propuneri unice.

Go

Micro

Confort

Clarity

Sursa foto: Nokia

