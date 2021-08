Cel mai mare jaf din industria condusă de Bitcoin? Cum au fost furate criptomonede de peste 600 de milioane de dolari

Infractorii cibernetici au exploatat o vulnerabilitate a Poly Network, ce se ocupă cu integrarea între diferite platforme blockchain cu scopul de a putea dezvolta soluții împreună, acțiune ce ar putea reprezenta cel mai mare furt de criptomonede din industrie.

Poly Network a dezvăluit atacul printr-o postare pe Twitter prin care încearcă să ia contact cu atacatorii, cărora le cere să returneze activele digitale furate.

”Volumul de bani pe care i-ați furat este cel mai mare din istoria DeFi(industria finanțelor descentralizate”, precizează reprezentanții Poly Network într-un mesaj adresat atacatorilor cibernetici.

Odată ce banii au fost sustrași, atacatorii au început să îi trimită către diferite adrese din spatele unor conturi de criptomonede. Cercetătorii din cadrul companiei de securitate cibernetică SlowMist au precizat că au fost transferate criptomonede în valoare de peste 610 milioane de dolari către trei adrese diferite. În consecință, Poly Network le-a cerut platformelor de tranzacționare a criptomonedelor să blocheze activele digitale venite dinspre aceste adrese, conform CNBC.com.

În momentul redactării acestei știri, valoarea totală a industriei de criptomonede este de 1,92 trilioane de dolari. Pe primul loc se află, ca de obicei, Bitcoin cu un preț per unitate de 46.213 dolari, în creștere cu 22% în ultima săptămână.



Pe poziția a doua se află Ethereum, cu un preț per unitate de 3.236 de dolari, în creștere cu 30,78% în ultimele 7 zile, urmată de Binance Coin, cu un preț per unitate de 387 de dolari și o creștere de 20,52% în ultimele 7 zile.

Sursa foto: PR Image Factory / Shutterstock.com

