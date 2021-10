Lenovo vrea să reînvie consolele portabile cu Android: Lenovo Legion Play cu GeForce Now integrat

A fost o vreme când consolele Android erau o realitate și aveam unele care promiteau mult, pentru ca ulterior să ajungă în cele din urmă să dispară fără să lase prea multe amintiri, cum ar fi OUYA. De atunci, piața s-a dezumflat până când explozia de telefoane mobile de gaming a reînviat ideea unor producători, cel puțin Lenovo, care pare să aibă o astfel de consolă portabilă în plan.

Lenovo este unul dintre producătorii de telefoane mobile cu Android care are o linie de telefoane pentru gaming, gama Legion. Tocmai în această gamă ar urma să fie încorporată o consolă, despre care au apărut tot mai multe informații pe surse în ultimul tmp, o consolă portabilă care pare să vrea să calce într-o nișă în care Nintendo Switch domină cu un pumn de fier. Numele pare a fi cel al Lenovo Legion Play și este un dispozitiv care apare codat chiar și pe propriul site web al producătorului.

Legion Play, pleacă la lupta cu Switch înarmat cu Android

Viitoarea consolă portabilă Android Lenovo, Lenovo Legion Play, are o formă ușor recognoscibilă pentru cei familiarizați cu această piață. Avem ecranul situat în centru, un buton în cruce direcțional pe partea stângă lângă un joystick și patru butoane de acțiune și un al doilea joystick pe partea dreaptă. Se pare că avem declanșatoare în partea de sus, câte unul pe fiecare parte și, de asemenea, o mufă pentru căști.

Conform imaginilor încărcate pe paginile Lenovo din Japonia și Germania, Lenovo Legion Play are un microfon încorporat și are un port de încărcare USB Type-C și nu avem port clasic de încărcare. Pe web există și câteva caracteristici mai detaliate, de exemplu un ecran FullHD de 7 inci cu un raport de 16:9 compatibil cu HDR10 sau bateria integrată de 7.000 mAh sau care are vibrații duale pentru a îmbunătăți experiența de gaming.

„Programul nostru pentru dezvoltatori este deschis tuturor dezvoltatorilor de jocuri”, spune Lenovo pe pagina sa în timp ce indică faptul că Lenovo Legion Play va fi disponibil în curând „pe anumite piețe”. Deși nu este indicat ce versiune de Android va avea sau dacă va exista un sistem de operare proprietar pentru a transforma dispozitivul într-o consolă în toate scopurile, prezența din magazinul Google Play arată clar că este un dispozitiv din ecosistemul Google.

Un detaliu important în ceea ce privește software-ul este că randările arată prezența serviciului NVIDIA GeForce Now la bord, care deschide ușa nu numai acestui serviciu, ci și utilizării Lenovo Legion Play atât pentru xCloud, cât și pentru Stadia. Vom vedea când acest dispozitiv Lenovo va fi în circulație, deși apropierea de MWC din Barcelona anul viitor sugerează că l-am putea vedea acolo. Chiar și la CES care se deschide în 2022.

Compania Lenovo a fost fondată la Beijing în noiembrie 1984 sub numele de Legend și a fost mutată în Hong Kong în 1988. Compania a achiziționat afacerea de calculatoare personale a IBM în 2005 și a fost de acord să achiziționeze activitatea sa de servere bazate pe Intel în 2014. Lenovo a intrat pe piața smartphone-urilor în 2012 și începând din 2014 a fost cel mai mare furnizor de smartphone-uri din China continentală. În 2014, compania a achiziționat producătorul de telefoane mobile Motorola Mobility de la Google. În noiembrie 2017 achiziționat afacerea Fujitsu cu PC-uri pentru 157 milioane de dolari pentru a asigura aprovizionarea cu componente și, astfel, a reduce costurile.

Compania proiectează, dezvolta, produce și comercializează produse electronice , PDA - uri, calculatoare PC (laptop și desktop), tablete, smartphone-uri, stații de lucru, servere, dispozitive de stocare electronice, software pentru managementul de IT, televizoare inteligente, netbook-uri, periferice, imprimante, scanere, căști și hands free pentru telefoane mobile. De asemenea, oferă servicii de integrare și asistență în tehnologia informației, iar unitatea sa QDI oferă contracte de fabricație. Compania oferă, de asemenea, acces la Internet prin portalul său FM365.com.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: