Platforma care susține transformarea digitală a afacerilor

Auzim tot mai mult în ultima vreme vorbindu-se despre transformarea digitală a companiilor și necesitatea acesteia. Dar, câți dintre noi chiar știu ce înseamnă acest proces?

Accelerarea digitalizării determinată de pandemie, a pus presiune pe companii pentru a găsi soluții rapide de funcționare la distanță, atât în ceea ce privește organizarea internă și controlul operațiunilor, cât și mediul extern, precum promovarea și vânzările.

Pe scurt, transformarea digitală presupune adoptarea tehnologiilor digitale de către o companie, în scopul eficientizării activității, în beneficiul oamenilor și nu împotriva lor, cum greșit se înțelege câteodată. Această abordare este crucială pentru succesul procesului complex, care este transformarea digitală.

De la digitizare la transformarea digitală

Transformarea digitală începe cu digitizarea - trecerea de la hârtie la documentele în format electronic. Urmează digitalizarea, adică implementarea unor softuri de management în diferite departamente, pentru a facilita colaborarea în interiorul și în exteriorul companiei, cu clienții și furnizorii. A treia etapă abia, este reprezentată de transformarea digitală, adică implementarea unor soluții integrate, la toate nivelurile companiei, prin care să se poată coordona afacerea de la distanță.

Atunci când avem în vedere transformarea digitală a companiei, trebuie să analizăm cu atenție fiecare department, stadiul digital în care se află și să nu ardem etapele. Astfel, echipa va avea timp să se adapteze, să înțeleagă și să susțină procesul de transformare digitală.

De asemenea, când începem cu proiecte mici, dar strategice, în beneficiul echipei și al afacerii, vom putea gestiona schimbarea mai ușor, vom putea măsura și revizui posibilele erori. Pe măsură ce înaintam în transformarea digitală, vom observa în ce alte zone ale activității se poate replica proiectul-pilot.

La fel de important pentru succesul proiectului este găsirea unor parteneri de încredere și cu experiență, care să poată furniza soluții personalizate și performanțe. Acestia ne vor asigura și suportul pe perioada implementării. De aceea, este foarte important ca ei să înțeleagă afacerea.

O platformă online lansată recent, susține transformarea digitală a companiilor

În sprijinul antreprenorilor care vor să își transforme digital afacerea, dar și al resellerilor și administratorilor IT din companii, vine acum o platforma online lansată de cel mai mare distribuitor B2B Samsung din România.

Portalul www.b2bexpert.ro este o platformă business-to-business cu produse originale, precum telefoane, tablete si monitoare, dar și soluții de tehnologie din gama Samsung Knox, care se pot personaliza în funcție de proiect și de nevoile companiilor, susținând transformarea digitală a afacerilor.

"În ultimii ani, am văzut cum transformarea digitală a fost accelerată global, devenind un imperativ pentru orice companie care dorește să reziste pe piață. Chiar dacă sectorul B2B se află mult în urma celui de retail la acest capitol, ne-am dat seama că trebuie să ne aliniem la nevoile și dorințele clienților noștri și să le oferim o experiență digitală conformă cu realitatea în care aceștia trăiesc, înconjurați de 5G, Inteligența Artificială, Machine Learning și Internet of Things. Platforma online ne va ajuta să prezentăm întregul portofoliu de produse și servicii mai ușor și mai multor potențiali clienți din segmentul corporate." spune Liviu Stănescu, CEO B2B Expert.

Ce solutii si produse susțin transformarea digitală a companiei?

Samsung Knox Suite este o soluție completă care susține mobilitatea companiei și care ajută la gestionarea și securizarea dispozitivelor mobile, de la distanță. Aceasta include platformele Knox Configure, Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrolment, Knox Manage și Knox E-FOTA. Prin Samsung Knox Suite, administratorul IT implementează, securizează și administrează de la distanță dispozitivele mobile din companie, aplicațiile companiei și diferite soluții de marketing online. Astfel, oriunde se află și oricând, administratorul IT poate corecta erori în funcționare, poate bloca sau debloca dispozitive, poate actualiza instantaneu aplicații și versiunea sistemului de operare, pe toate dispozitivele companiei.

La fel de performante ca dispozitivele mobile obișnuite, telefoanele și tabletele din gama Samsung Enterprise Edition au fost create pentru a susține companiile cu tehnologie, securitate și control al afacerii. Acestea sunt pre-echipate cu soluția Samsung Knox Suite, sunt rezistente la apă, praf și șocuri, au o baterie puternică interschimbabilă și un ecran a cărui sensibilitate poate fi modificată, pentru a putea fi utilizate cu mănuși de lucru. Cu ajutorul terminalelor rigidizate, cei care lucrează în condiții dificile, în fabrici, pe santiere, în condiții meteo nefavorabile, pot folosi telefonul fără grija că îl vor deteriora. Nivelul de securitate al acestor dispozitive mobile este ridicat, ele fiind pregătite să protejeze cele mai importante informații și date de afaceri, din momenul în care sunt pornite.

În funcție de domeniul afacerii, resellerii, antreprenorii și administratorii IT din companii pot alege între mai multe tipuri de dispozitive de afișare, precum monitoare plate sau curbate, late, smart, HD, de gaming sau business. Spre exemplu, monitoarele late cresc performanța echipei; acestea nu estompează imaginea din unghiuri laterale și protejează sănătatea celor care le utilizează. Monitoarele High Resolution sunt potrivite pentru companii care oferă servicii foto-video sau agenții de publicitate, care oferă servicii de grafică. Pentru stilul de viață care îmbină munca și relaxarea sau pentru cei care activează în industria jocurilor online, platforma propune monitoarele Samsung Smart și Samsung Odissey, monitoare performanțe, premiate pentru inovație.

Între beneficiile utilizării platformei online www.b2bexpert.ro se numără suportul oferit resellerilor si integratorilor în conturarea proiectelor IT pe care aceștia le realizează, precum si obținerea rapidă de informații și oferte personalizate pentru soluții de transformare digitală, adaptate nevoilor companiilor. Cu tehnologia performantă oferită de Samsung și suportul profesioniștilor din echipa B2B Expert, companiile vor putea realiza transformarea digitală a afacerii..

"Printre obiectivele noastre importante pentru 2022 se numără creșterea popularității companiei B2B Expert, creșterea satisfacției clienților și a eficienței operaționale, prin integrarea unor funcționalități B2B într-o platforma simplă și atractivă, ușor de folosit." declară Liviu Stănescu, CEO B2B Expert.

B2B Expert are o experiență de peste 10 ani în domeniul comerțului cu produse electronice și al serviciilor de tehnologie. În 2020, compania a avut o cifră de afaceri de peste 34 de milioane de euro și proiecte de transformare digitală în domeniile: educație, mediu, guvernamental, medical, industrial, IT, comerț etc

