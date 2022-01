Grupul TechAngels a investit 8,9 milioane de euro în 2021 în startup-uri locale, dublu față de anul trecut

Sumele agregate ale investițiilor realizate de membrii TechAngels, cea mai extinsă rețea de investitori privați interesați să susțină ecosistemul de startup-uri tech din România, s-au ridicat la 8,9 milioane de euro în 2021, o dublare a investițiilor față de anul 2020 și o depășire cu 43% a nivelului de investiții față de anul 2019. Finanțările au vizat 69 de startup-uri, din care 14 au beneficiat de runde follow on.

În total, grupul TechAngels a întâlnit în pitch-uri organizate de asociație 116 startup-uri locale. La acestea se adaugă altele, până la un total de aproximativ 200, întâlnite în cadrul programelor de accelerare, unde membrii TechAngels sunt mentori și jurați sau în campaniile organizate de partenerii asociației, platforme de finanțare și fonduri.



Creșterea colaborării în comunitatea startup-urilor tech a fost o coordonată importantă a anului 2021, pentru TechAngels. Asociația a intensificat proiectele comune cu parteneri din piața locală, a participat la finanțări sindicalizate cu alte rețele de investitori, a organizat sesiuni de pitch-uri regionale (de exemplu, cu parteneri din Bulgaria) și a devenit membră în cele mai mari două asociații de investitori la nivel european (EBAN și BAE).



„Rezultatele arată că 2021 a fost un an de recuperare, în sensul recâștigării terenului afectat de izbucnirea pandemiei de către echipele startup-urilor și în sensul însănătoșirii mediului, al colaborării, al deschiderii, al continuării unor relații de sprijin pentru dezvoltarea echipelor și proiectelor valoroase. Creșterea volumului de investiții vine din angajarea unor sume mai mari și din extinderea, cu 46 % a asociației. Mai mulți investitori înseamnă și mai multe proiecte susținute, și mai multă diversitate”, spune Mălin-Iulian Ștefănescu, Președintele TechAngels.



40% dintre investitori au alocat sume până în 50.000 de euro, 37,5% au investit între 50.000 – 500.000 de euro, iar 5,5% au alocat sume de peste 500.000 de euro. În acest an, un procent de 20% din grup a optat să nu investească în noi soluții, parte dintre aceștia fiind noi membri ai grupului.



Domeniile acoperite de startup-urile care au participat la pitch-uri demonstrează conectarea industriei tech la activitatea cotidiană sub numeroase aspecte. După cum era de așteptat, soluțiile de automatizare, robotizare și cele care propun eficientizarea proceselor de business, b2b, au reprezentat o pondere importantă (44%) din ideile prezentate de startup-urile întâlnite de TechAngels.



La fel de puțin surprinzător, soluțiile care urmează ca număr sunt cele din sănătate și educație (câte 10%), în linie cu preocupările majore ale societății în această perioadă. În acest an au apărut și soluții tech pentru creșterea unor comunități și mai multe soluții orientate către sustenabilitate, cu aplicații în viața de zi cu zi și în business. Multe dintre resursele solicitate de startup-uri au avut ca scop extinderea soluțiilor în regiune și internațional, scalarea și dezvoltarea produselor.



„Contextul economic general este marcat de destul de multe tensiuni, cum ar fi creșterea prețului la utilități, transformările la nivelul companiilor generate de noile modele de lucru, presiunile privind tranziția către economia verde. Toate acestea vor aduce probabil un plus de prudență în 2022. În industria tech se vor căuta în continuare soluții pentru acoperirea necesarului de specialiști tech, valabil și pentru companiile mari și pentru startup-uri. Nu va fi probabil un an ușor, dar în comunitatea startup-urilor tech pornim de la o bază destul de bună, tehnologia a devenit indispensabilă în multe domenii și mă aștept ca proiectele valoroase să primească sprijinul necesar pentru a crește rapid și pentru a se extinde regional și internațional”, precizează Mălin Ștefănescu.



Pentru anul 2022, asociația TechAngels și-a propus să continue ritmul constant de conectare cu fondatorii și echipele startup-urilor, să crească nivelul de implicare și interactivitate în cadrul grupului de investitori, în măsura în care și situația sanitară o va permite. Intenția este de a valorifica expertizele multiple și de a favoriza schimbul de experiențe și opinii în cadrul grupului. De asemenea, pentru investitori vor exista oportunități de învățare și actualizare legate de apartenența și, respectiv accesul, la asociațiile europene.

